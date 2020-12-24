تدشين مركز عمليات الترخيص الذكي لـ “طرق دبي”

دشن مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي وعبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مركز عمليات الترخيص الذكي الذي يشتمل على ثلاثة أقسام هي عمليات ترخيص السائقين ودعم ترخيص المركبات ومركز الرقابة الذكية.

يختص المركز بمراقبة أداء مزودي خدمات الترخيص في إمارة دبي ويغطي مراكز الفحص الفني للمركبات “28 مركزاً” ومعاهد تعليم قيادة المركبات “19 فرعاً” ورقابة الأنشطة التجارية و رقابة المركبات الثقيلة عن بُعد.

ويشتمل المركز على 10 أنظمة تدعم بياناتها عمليات الرقابة والتفتيش الذكية “عن بُعد” وهي نظام سلامة المركبات ونظام الاستشعار في قاعات التدريب النظري المعاهد ونظام تدريب السائقين ونظام الترخيص التجاري ونظام تأجير المركبات ونظام التتبع الجغرافي ونظام الترخيص الإلكتروني ونظام مركزية الفحص الفني ونظام إدارة الكاميرات ونظام قياس وزن وابعاد المركبات أثناء السير.

ويهدف المركز لتحسين سلامة النقل والمرور والحد من الحوادث والوفيات عن طريق تعزيز الدور الرقابي على منشآت تعليم قيادة المركبات والاستدامة البيئية للنقل من خلال تكثيف الرقابة على مراكز الفحص الفني للمركبات إضافة إلى تحسين واستدامة الحلول والخدمات الحكومية الذكية من خلال تطبيق الأساليب الذكية التي جرى تطويرها بالأنظمة الإلكترونية بالمركز كما سيساهم المركز في تطوير العلاقة مع مزودي الخدمات والشركاء الاستراتيجيين والمساهمة في رفع نسبة الالتزام بالنظم والقوانين المعتمدة.

وأوضح مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص محمد نبهان أن الكفاءة التشغيلية لمركز الرقابة الذكية قد تحسنت بنسبة 100% خلال الفترة من عام 2017 إلى 2020 وسترتفع بنسبة 400% عام 2023 حيث ارتفع عدد مراكز الفحص الفني ومعاهد تعليم القيادة التي يغطيها من 34 مركزاً ومعهداً عام 2017 إلى 45 العام الجاري ويتوقع أن يصل إلى 53 مركزاً ومعهداً عام 2023 .

كما ارتفع عدد كاميرات المراقبة من 629 عام 2017 إلى 1116 كاميرا عام 2020 وسيصل إلى 2150 كاميرا عام 2023 ..أما فيما يتعلق بعمليات التفتيش فقد ارتفعت من 35 عملية تفتيش يومياً عام 2017 إلى 425 عملية عام 2020 وسيرتفع العدد إلى 5000 عملية تفتيش عام 2023 وتتضمن الخطة المستقبلية تطوير نظام الرقابة والتفتيش التلقائي /Robotic Monitoring Inspections System/ الذي يربط فيديوهات دوائر الرقابة المغلقة ببيانات الأنظمة الضخمة المزودة بخصائص التنبيه التلقائية وإدراج خصائص تحليل فيديوهات الكاميرات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري لتطوير الحوكمة التشغيلية من خلال نظام تحليل الفيديوهات التلقائي /Video Automation Management System/ والربط مع أكثر من 2000 كاميرا مراقبة لتوسعة نطاق الرقابة “عن بعد”.