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الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً في جودة وتطور قطاع الاتصالات

حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً للعام الثاني على التوالي في محور ” استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً في جودة وتطور قطاع الاتصالات

اختتمت دولة الإمارات عام 2020 بتحقيق الريادة العالمية في جودة وتطور قطاع الاتصالات، حيث حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً للعام الثاني على التوالي في محور ” استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” الذي يقيس كفاءة وتطور قطاع الاتصالات في دول العالم ضمن تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

حققت الإمارات المركز الأول عربياً، والرابع عالمياً، في إطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس وذلك بفضل التعاون والتنسيق مع مزودي الخدمة في الدولة (اتصالات و دو) لنشر وتشغيل شبكات الجيل الخامس، واستمرار العمل والتعاون لتطوير البنية التحتية للاتصالات استعداداً لمواكبة المتطلبات المستقبلية، بما يساهم في مواصلة الريادة العالمية للدولة في قطاع الاتصالات.

وحول هذا الإنجاز قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية: “نختتم عامنا الحالي بهذه النتائج التي تدعو للفخر، والتي تؤكد أهمية قطاع الاتصالات والمعلومات في التفكير الاستراتيجي لقيادتنا الرشيدة، انطلاقاً من أن الريادة في قطاع الاتصالات تمهّد الطريق للتميز والريادة في كافة القطاعات الحيوية المختلفة، وهي تعني تمكين التحول الرقمي وتيسير الشروط لتقديم الخدمات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة. لقد كنا على الدوام نسير على طريق التطور والإزدهار والمعرفة الرقمية، واليوم نسير بسرعة أكبر مستندين إلى بنية تحتية رقمية بمواصفات عالمية فائقة التطور”.

ذكر أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر تنافسية عالمي تقيس جودة وتطور قطاع الاتصالات في دول العالم، كما حلت ضمن الدول الخمس الأوائل في 30 مؤشر تنافسية عالمي بنهاية عام 2020.

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