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تعطل في خدمات غوغل يصيب جيميل ويوتيوب والخرائط

أ ف ب: في غضون دقائق، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بوسوم تتحدّث عن توقف غوغل ويوتيوب في وقت حاول ملايين مستخدمي الإنترنت بلا جدوى الوصول إلى خدمة البحث الأميركية. وأشارت غوغل إلى أن العطل أثّر على جميع خدماتها لدى “معظم” المستخدمين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تعطل في خدمات غوغل يصيب جيميل ويوتيوب والخرائط

خرجت خدمات غوغل بما فيها البريد الإلكتروني “جيميل” ومنصة “يوتيوب” لمشاركة التسجيلات المصورة عن الخدمة في أنحاء واسعة من العالم الاثنين جرّاء عطل كبير. وبدأت ترد تقارير عن العطل من قبل مستخدمي الإنترنت من مناطق مختلفة في العالم حوالى الساعة 11,50 بتوقيت غرينيتش، بحسب موقع “داون ديتيكتر” المتخصص.

لكن بحلول الساعة 12,30، أعلنت غوغل أن خدماتها بدأت تعود لدى بعض المستخدمين مشيرة إلى أنها ستعود قريبا لدى كافة المستخدمين. حيث ورد ذلك وفق تغريدة من “فريق يوتيوب”: “تحديث- لقد عدنا إلى العمل مرة أخرى! يجب أن تكونوا قادرين على الوصول إلى يوتيوب مرة أخرى والاستمتاع بمقاطع الفيديو كالمعتاد”.

وبدا أن جميع خدمات غوغل الرئيسية تأثّرت بما فيها جيميل وخرائط غوغل وغوغل درايف ويوتيوب. لكن يبدو أن العطل لم يؤثر على كافة المستخدمين إذ أشار البعض إلى أن الخدمات لم تتوقف عن العمل لديهم.

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