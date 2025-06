تعطل في خدمات غوغل يصيب جيميل ويوتيوب والخرائط

خرجت خدمات غوغل بما فيها البريد الإلكتروني “جيميل” ومنصة “يوتيوب” لمشاركة التسجيلات المصورة عن الخدمة في أنحاء واسعة من العالم الاثنين جرّاء عطل كبير. وبدأت ترد تقارير عن العطل من قبل مستخدمي الإنترنت من مناطق مختلفة في العالم حوالى الساعة 11,50 بتوقيت غرينيتش، بحسب موقع “داون ديتيكتر” المتخصص.

لكن بحلول الساعة 12,30، أعلنت غوغل أن خدماتها بدأت تعود لدى بعض المستخدمين مشيرة إلى أنها ستعود قريبا لدى كافة المستخدمين. حيث ورد ذلك وفق تغريدة من “فريق يوتيوب”: “تحديث- لقد عدنا إلى العمل مرة أخرى! يجب أن تكونوا قادرين على الوصول إلى يوتيوب مرة أخرى والاستمتاع بمقاطع الفيديو كالمعتاد”.

Update — We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020