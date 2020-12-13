دبي: افتتاح أكبر منصة عرض لشركة سامسونج في المنطقة

تم تدشين هذه المساحة التجارية، في مركز شرف دي جي تايمز سكوير – دبي، كوجهة مخصصة تستعرض أحدث ابتكارات سامسونج في فئة الأجهزة المنزلية، وتوفر للمستهلكين أفضل تجربة تسوق على الإطلاق لشراء الأجهزة والمنتجات الأكثر تطوراً.

وقالت بورسين أرابول، رئيس قسم الأجهزة المنزلية في سامسونج الخليج للإلكترونيات: ” تفخر سامسونج بالإعلان عن افتتاح متجرها الجديد الأكبر على الإطلاق، ضمن مساحات البيع بالتجزئة لدى أهم متاجر الأجهزة المتطورة في المنطقة. ويسعدنا تحقيق هذا الإنجاز الهام بعد مسيرة طويلة ومتواصلة من التصميم والتخطيط. لطالما اهتمت سامسونج براحة العملاء، التي تعتبر من أهم أولوياتها، الأمر الذي يلهمنا لابتكار المبادرات والأفكار الهادفة لتسهيل وصول العملاء إلى منتجاتنا على نحو أسهل وبكل راحة وسلاسة. ويستمر قطاع الأجهزة المنزلية في سامسونج بالنمو على نحو مستمر، حيث يسعدنا في هذا الإطار، الإعلان عن توفر منتجاتنا المتميزة بأحدث التقنيات التحويلية الناشئة لحياة أكثر اتصالاً، في أحد أكثر مواقع التسوق شهرةً وشعبية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضافت أرابول: “أدى انتشار الجائحة إلى رفع مستوى التوقعات لدى المستهلكين، الذين باتوا ينتظرون من العلامات التجارية توفير المنتجات الرائدة في بيئة متميزة ومريحة وآمنة. ورغم انتشار مفهوم التسوق الإلكتروني، إلا أن معظم المستخدمين، مازالوا يفضلون طرق التسوق التقليدية لتجربة المنتجات واقعياً والتعرف على مزاياها بشكل أفضل.”