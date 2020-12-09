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الاتصالات الكويتية اس تي سي تختتم حملتها التوعوية

اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc حملتها التفاعلية السنوية للتوعية بشأن الأساليب المختلفة التي يمكن للرجال تبنيها في أنماط حياتهم للحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الاتصالات الكويتية اس تي سي تختتم حملتها التوعوية

بمناسبة اختتام فعاليات اس تي سي stc احتفاءً بالشهر العالمي للتوعية بسرطان البروستاتا، أعلنت الشركة عن تكريم عدد من الموظفين الفائزين الذين تمكنوا من تحقيق الأهداف التي وضعها البرنامج التوعوي اسبوعياً.

كما أعلنت عن تكريم الافراد الذين اشتركوا في الحملة والذين اجتازوا مسابقة stc السنوية التي اقامتها في نادي فلير.

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وركزت stc خلال شهر نوفمبر على إطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية الجمهور، والتي تندرج في إطار مبادرة “#لأننا نهتم”  تحت إشراف يوسف المقرون من فريق العلاقات العامة، من خلال إطلاق مجموعة من النصائح والمعلومات القيمة حول طُرُق الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت الشركة حملة كاملة على منصاتها الرقمية لدعم هذه القضية الصحية مع تسليط الضوء على المعركة ضد هذا المرض.

واختتمت الشركة: “سنواصل إطلاق الأنشطة التي ستوفر إرشادات ومعلومات قيمة من شانها ان تُحدث تأثيراً إيجابياً على مجتمعنا. حيث يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الرجال، ونتمنى ان نساهم في نشر التوعية بشأن هذا المرض وأهمية إجراء الكشف المبكر “.

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