الاتصالات الكويتية اس تي سي تختتم حملتها التوعوية

بمناسبة اختتام فعاليات اس تي سي stc احتفاءً بالشهر العالمي للتوعية بسرطان البروستاتا، أعلنت الشركة عن تكريم عدد من الموظفين الفائزين الذين تمكنوا من تحقيق الأهداف التي وضعها البرنامج التوعوي اسبوعياً.

كما أعلنت عن تكريم الافراد الذين اشتركوا في الحملة والذين اجتازوا مسابقة stc السنوية التي اقامتها في نادي فلير.

ختام حملة

Move for movember

ايمانا منا بأهمية الرياضة والاهتمام بالصحة بشكل عام أقمنا بطولة بالتعاون مع نادي فلير لفئة المبتدئين و المحترفين تم من خلالها تكريم الفائزين. pic.twitter.com/HUbetvSOLb — stc Kuwait (@stc_kwt) December 2, 2020

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وركزت stc خلال شهر نوفمبر على إطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية الجمهور، والتي تندرج في إطار مبادرة “#لأننا نهتم” تحت إشراف يوسف المقرون من فريق العلاقات العامة، من خلال إطلاق مجموعة من النصائح والمعلومات القيمة حول طُرُق الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت الشركة حملة كاملة على منصاتها الرقمية لدعم هذه القضية الصحية مع تسليط الضوء على المعركة ضد هذا المرض.

واختتمت الشركة: “سنواصل إطلاق الأنشطة التي ستوفر إرشادات ومعلومات قيمة من شانها ان تُحدث تأثيراً إيجابياً على مجتمعنا. حيث يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الرجال، ونتمنى ان نساهم في نشر التوعية بشأن هذا المرض وأهمية إجراء الكشف المبكر “.