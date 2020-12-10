تطبيق ذكي لعلاج التوحد يفوز بالجائزة الكبرى في تحدي سوبرنوفا

تعمل شركة “جايد أوتيزم” على تطوير حلول علاجية جذابة للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقات الإدراكية. وهي شركة ناشئة من البرازيل وتتخذ منHub71 في أبوظبي مقراً لها. وقال رونالدو كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة “جايد أوتيزم”: “نحن في غاية السعادة بهذا الانجاز، فلم نكن نتوقع أن نفوز باللقب الأكبر لهذه المسابقة، فقد شاركت إلى جوارنا العديد من الشركات المميزة هنا في جيتكس لنجوم المستقبل. وأنا أهدي هذه الجائزة لكل الأفراد والعائلات الذين لديهم علاقة بالتوحد. ونعتبر أنفسنا جزءاً من هذا المجتمع ونهتم ببعضنا البعض. وكشركة فإننا على طريق النمو وسنستثمر الجائزة المالية في مشاريع أخرى وتوسيع أعمالنا في دولة الإمارات.”

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جاء تنظيم الحدث بعد عام اتسم بالاضطراب بالنسبة لمجتمع الشركات الناشئة العالمي نتيجة جائحة كوفيد-19، وقدم جيتكس لنجوم المستقبل، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، دفعة قوية كانت منظومة الشركات الناشئة بحاجة إليها لاستعادة التفاعل الشخصي على مستوى القطاع وإيجاد فرص أعمال جديدة.

وكانت لجنة تحكيم التحدي قد أعدت قائمتها النهائية لأكثر المتنافسين ابتكاراً من بين 300 شركة ناشئة من 40 دولة شاركت في تحدي سوبرنوفا هذا العام. وشهدت آخر أيام جيتكس لنجوم المستقبل تنافس 73 شركة ناشئة من حول العالم على نيل اللقب وإحراز جائزة التحدي التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة. وتنافس المشاركون ضمن 12 فئة مختلفة من بينها اللقب الأول “بطل سوبرنوفا”.

وبعد جولات من المنافسات القوية لتقديم الأفكار في مركز دبي التجاري العالمي على مدار يومي 6 و 7 ديسمبر، تم إعلان فوز “جايد أوتيزم” البرازيلية بجائزة التحدي ونيل لقب “بطل سوبرنوفا”. وكانت القائمة النهائية للمتنافسين قد ضمت مشاركين من فرنسا والهند وإسرائيل وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية.

وجاء في مركز الوصيفين الأول والثاني على الترتيب، كل من شركة “ون موتو” من دولة الإمارات والمتخصصة في حلول الميل الأخير للسيارات الكهربائية وشركة “راديكس تيكنولوجيز” الإسرائيلية والمتخصصة في حلول إدارة الفصول الدراسية وفاز كل منهما بجائزة قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي.

وجاءت شركة “بي فري أغرو” من إسرائيل في مركز الوصيف الإضافي وحصلت على جائزة بقيمة 10 آلاف دولار. وهي شركة متخصصة في أنظمة الرعي القائمة على الطائرات المسيرة لتحريك قطعان كبيرة عبر مراعي واسعة النطاق.

وكانت نسخة هذا العام من التحدي قد قدمت فئات جديدة من بينها “أفضل شركة ناشئة قدمت حلاً مبتكراً لمواجهة كوفيد-19″ و”أفضل شركة ناشئة لتقنيات التسويق” و”أفضل شركة ناشئة أحدثت تأثيراً اجتماعياً وبيئياً” و”أفضل شركة ناشئة في التقنيات المالية”، بالإضافة إلى عودة فئات بارزة من بينها “أفضل شركة إماراتية ناشئة”، و”أفضل شركة في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي”، و”أفضل شركة ناشئة دولية” و”أفضل شركة ناشئة بقيادة شابة” و”أفضل شركة ناشئة تقودها سيدة”.

وفازت شركة “راديكس تيكنولوجيز” من إسرائيل بجائزة “أفضل شركة ناشئة قدمت حلاً مبتكراً لمواجهة كوفيد-19”.

فيما فازت شركة “سويتشي” من فرنسا بلقب “أفضل شركة ناشئة لتقنيات التسويق” وهي متخصصة في تحفيز روابط منصات التواصل الاجتماعي. فيما حصدت شركة “جايد أوتيزم” لقب “أفضل شركة ناشئة أحدثت تأثيراً اجتماعياً وبيئياً”. وحصدت شركة “بي سي لابس” من كوريا لقب “أفضل شركة ناشئة في التقنيات المالية”.

وقال مايكل شوهام، الرئيس التنفيذي لشركة راديكس تيكنولوجيز الفائزة بجائزة “أفضل شركة ناشئة قدمت حلاً مبتكراً لمواجهة كوفيد-19”: “يعد جيتكس لنجوم المستقبل فرصة رائعة بالنسبة لنا. ونعتقد أن الحل الذي قدمناه سيظل مناسباً حتى بعد أن يصبح كوفيد-19 شيئاً من الماضي. وكانت مشاركتنا في تحدي سوبرنوفا منطقية للغاية بالنسبة لنا، حيث أن دولة الإمارات هي سوق جديد ومهم بالنسبة لنا ونريد التوسع فيه.”

الشركات الفائزة في الفئات الأخرى لتحدي جيتكس سوبرنوفا:

أفضل شركة في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي: “iERP” (سلوفاكيا) وهي منصة لتنبؤ الأعمال ومساعدة شركات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والتصنيع على زيادة الإيرادات وخفض التكاليف.

وهي منصة لتنبؤ الأعمال ومساعدة شركات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والتصنيع على زيادة الإيرادات وخفض التكاليف. أفضل شركة إماراتية ناشئة: “جالانت بامب” (الإمارات) وقدمت حلاً عبارة عن مضخة موثوق بها بدون صمام توفر معالجة بدون مجهود وتخفض من الانسداد الناجم عن جزيئات السوائل.

وقدمت حلاً عبارة عن مضخة موثوق بها بدون صمام توفر معالجة بدون مجهود وتخفض من الانسداد الناجم عن جزيئات السوائل. أفضل شركة دولية ناشئة: “بي فري أغرو” (إسرائيل) التي صممت نظام للرعي بالطائرات المسيرة لمساعدة أصحاب المزارع على توفير الوقت والمال، وتقليل الإجهاد الحيواني والبصمة الكربونية، وزيادة الإنتاجية.

التي صممت نظام للرعي بالطائرات المسيرة لمساعدة أصحاب المزارع على توفير الوقت والمال، وتقليل الإجهاد الحيواني والبصمة الكربونية، وزيادة الإنتاجية. أفضل شركة ناشئة تقودها سيدة:”جاييم” (الإمارات) وقدمت منصة للتجارة الإلكترونية “التسوق أثناء المشاهدة” موجهة لمحبي مستحضرات التجميل وتركز على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لزيادة المبيعات.

وقدمت منصة للتجارة الإلكترونية “التسوق أثناء المشاهدة” موجهة لمحبي مستحضرات التجميل وتركز على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لزيادة المبيعات. أفضل شركة حققت نمواً: “ون موتو” (الإمارات) الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في الميل الأخير والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في الميل الأخير والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها. أفضل شركة ناشئة بقيادة شابة: “دريمزروك فينتشرز” الخاصة المحدودة (الهند) وهي منصة لوسائل التواصل الاجتماعية تعتمد على الألعاب لإنشاء علاقات والمشاركة والتواصل باستخدام الشخصيات الكوميدية والخلفيات.

وقال ماسيمو كانيزو الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “جيليفي للشرق الأوسط” وعضو لجنة تحكيم جوائز تحدي سوبرنوفا: “يعد جيتكس لنجوم المستقبل المكان المناسب للعقول المبدعة والمبتكرة، حيث لا يقدم لهم الفرصة لعرض الأفكار والمنتجات وحسب، بل يقدم لهم أيضاً فرصة تعزيز ثقافاتهم لريادة الأعمال والابتكار. وبالنسبة لنا في “جيليفي”، يعد الحدث فرصة فريدة لنا لتتعرف عن كثب على كل تلك الأفكار الرائعة التي يتم انجازها على أرض الواقع، بالإضافة إلى التعرف على الشركات الناشئة المزدهرة في مجال التقنيات في المنطقة والتي يمكنها الانضمام إلى محفظتنا الاسثمارية للاستفادة من برنامجنا.”

وبدورها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: “قدم جيتكس لنجوم المستقبل حدثاً واقعياً مهماً ومتوافقاً مع تطلعات الشركات الناشئة، حيث سمح لهم بإعادة التواصل مع نظامهم البيئي والحصول على فرص للتمويل بعد فترة الانقطاع التي أحدثتها الجائحة. وإنه لشرف كبير أن ندعم الشركات الناشئة من خلال إعادة ربطها بأصحاب المصلحة الأساسيين ورواد القطاع الذين يبحثون عن فرص جديدة نشأت كنتيجة طبيعية لتبعات الجائحة.”