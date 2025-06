افتتاح أسبوع جيتكس للتقنية 2020

تفتتح اليوم في مركز دبي التجاري العالمي الدورة الأربعين من “أسبوع جيتكس للتقنية” الذي يتم تنظيمه من السادس وحتى العاشر من ديسمبر وهو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً خلال هذا العام.

ويضع مركز دبي التجاري العالمي على قمة أولوياته صحة وسلامة الزوار، حيث سيقام الحدث وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المعمول بها من قبل حكومة دبي والموصى بها من الجهات المختصة بما في ذلك هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي.

ويستضيف جيتكس أجنحة لبعض الدول المبتكِرة من حول العالم بما فيها إيطاليا، واسرائيل، والبحرين، والبرازيل، وبلجيكا، وبولندا، وروسيا، ورومانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وغيرها.

ويقدم “أسبوع جيتكس للتقنية” منصة لاستضافة فعاليات تقنية رائدة على مستوى المنطقة، من بينها “جيتكس لنجوم المستقبل”، الحدث المتخصص في تسليط الأضواء على الشركات الناشئة في مجال التقنيات المبتكرة. و”معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات” (جيسيك) الحدث الإقليمي الأبرز في مجال تقنيات الأمن السيبراني، و”قمة مستقبل البلوك تشين” التي تعد منصة رائدة للتقنيات التحويلية، بالإضافة إلى النسخة الافتتاحية من “ماركتنغ مينيا” والتي ستقدم منصة جديدة للمعنيين بتسويق العلامات التجارية.

ويستقطب “جيتكس” هذا العام عمالقة ورواد صناعة التقنيات من حول العالم، ومن بينهم “اتصالات” و”أفايا” و”أي بي أم” و”دو” و”ديل تكنولوجيز” و”ريد هات” و”لينوفو” و”مايكروسوفت” و”هواوي” و”هوني ويل”. ويشهد “جيتكس” مشاركة واسعة لمؤسسات حكومية محلية من مختلف إمارات الدولة، حيث تستعرض أحدث تقنياتها المبتكرة وتساهم في التحول الرقمي للدولة، ومن بين المشاركين ممثلين من مكتب “دبي الذكية” وهيئة كهرباء ومياه دبي، وممثلين من الجهات الحكومية في أبوظبي بالإضافة إلى شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات. كما سيشارك ممثلين عن الجهات الحكومية في عجمان والفجيرة بالإضافة إلى وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

We were honoured with HH @HamdanMohammed visit to @Avaya @GITEXTechWeek where our team, customers and partners from over 150 cities greeted him as he opened the exhibition today #Dubai #everyexperiencematters @Avaya_MEA pic.twitter.com/C5Pw2NmXlE

— Nidal | نضال ابولطيف (@NidalAbouLtaif) December 6, 2020