رواد التقنية العالمية في أسبوع جيتكس للتقنية 2020

تنعقد الدورة الأربعين من “أسبوع جيتكس للتقنية” التي تجمع بين روّاد التكنولوجيا العالمية، والمبتكرين الكبار والمستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 6 إلى 10 ديسمبر.

بعد عام كامل من فرص الأعمال الضائعة، يلتقي صُنّاع التكنولوجيا العالمية من جديد في “جيتكس”، فعالية التكنولوجيا الرئيسية الوحيدة التي تقام في عام 2020، لتتيح أمام العالم الفرصة الوحيدة للتفاعل الشخصي، عبر هذا الملتقى التكنولوجي الكبير في هذا العام.

وبمشاركة أكثر من 1200 عارض، من بينهم أكثر من 300 شركة ناشئة من ما يزيد عن 60 دولة حول العالم، يُقدم “أسبوع جيتكس للتقنية” هذا العام نموذجاً فريداً لتنوع قطاع التكنولوجيا العالمية.

ويستضيف جيتكس أجنحة لبعض الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا من حول العالم بما فيها البحرين، وبلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، وإسرائيل، وإيطاليا، وهونغ كونغ، واليابان، ونيجيريا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مؤتمرات تضم أكثر من 350 متحدثًا سيسافرون إلى دبي من 30 دولة مختلفة.

وستسضيف دبي أبرز خبراء التكنولوجيا العالميين وتوفر لهم الفرصة لمشاركة رؤيتهم للمستقبل، بما في ذلك بابلوس هولمان الهاكر الشهير والمخترع ورجل الأعمال، وبراين سيلي، الهاكر الذي تمكن من اختراق مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي والمخابرات الأمريكية، فضلاً عن مشاركة أسطورة الكوميديا العالمية، الممثل والكاتب الشهير جون كليز.

ويضع مركز دبي التجاري العالمي على قمة أولوياته صحة وسلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لأسبوع جيتكس للتقنية، حيث سيقام الحدث وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المعمول بها من قبل حكومة دبي والموصى بها من الجهات المختصة بما في ذلك هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور يونس الناصر، مساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية: “تقترب انطلاقة ’أسبوع جيتكس للتقنية‘ هذا العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم مع اجتياح وباء (كوفيد-19). وبغض النظر عن القيود التي يفرضها علينا هذا الاختبار، أتاحت لنا التجارب المدعومة بالتكنولوجيا فرصة لمواصلة أعمالنا وحياتنا. لذا، فإننا نعتقد أن دور التكنولوجيا وتعريفها قد تطوّر بشكل كبير. وخلال فعاليات ’جيتكس ‘ هذا العام، سنحرص على مشاركة العالم بتجربة دبي الناجحة في الاستفادة من التكنولوجيا لمكافحة الوباء، وإعادة تصميم تجارب المدينة حولها. وقد عملنا في ’دبي الذكية‘ مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، لإنشاء مدينة ذكية رائدة على مستوى العالم، بعد انحسار أزمة (كوفيد-19)، ترتكز على دعائم تحقيق السعادة لمواطنيها والمقيمين فيها”.

وأضاف الناصر قائلاً: “وانسجاماً مع الرؤية المستقبلية، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، قطعت دبي خاصةً، والإمارات عموماً، شوطاً بعيداً على مسار اعتماد التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتكنولوجيا، ومدينة ذكية نموذجية للمستقبل”.

يشترط لزيارة “أسبوع جيتكس للتقنية” إتمام التسجيل المسبق للبيانات إلكترونياً، إذ لن تتوفر منصات لتسجيل البيانات أو مبيعات التذاكر أو إصدار بطاقات الحضور في موقع الحدث. مواقف السيارات متوفرة مجانا لزوار معرض “جيتكس”. وللحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة www.gitex.com و www.gitexfuturestars.com .