ما أهمية الابتكار في تحقيق الإنجازات

أدت الظروف غير المسبوقة والتغييرات المتسارعة التي نشهدها اليوم، إلى إعادة تشكيل طريقة حياتنا وعملنا على نحو جذري، الأمر الذي بات يؤثر بشكل ملحوظ على المجتمعات والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة. ومع تسارع وتيرة التغيير على امتداد مسار التحول الرقمي، تقع على عاتق المؤسسات مسؤولية إعادة تقييم عملياتها وتقنياتها للحفاظ على تنافسيتها، وتعزيز ريادتها لضمان استمراريتها ونجاحها في المستقبل الرقمي.

وعلى هذا النحو، تتطلع الشركات إلى اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر لمواجهة التحديات المستقبلية الحتمية – حيث يتزايد الطلب عليها بشكل ملحوظ. ومن الواضح أن هذه البرمجيات، باتت تعتبر جزءاً لا يتجزأ من عالمنا المعاصر، يؤكد على ذلك موافقة حوالي 89٪ من قادة تكنولوجيا المعلومات عبر مختلف القطاعات، أن البرمجيات مفتوحة المصدر تشكل جزءاً من إستراتيجيات مؤسساتهم مستقبلاً. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن 68٪ من الشركات استخدمت البرمجيات مفتوحة المصدر خلال العام الماضي، وأن 59٪ من هذه المؤسسات تتجه لتعزيز استخدام هذه البرمجيات خلال الـ 12 شهراً القادمة. وتمتلك الحكومات والمؤسسات على حد سواء حالياً، استراتيجيات مخصصة للبرمجيات مفتوحة المصدر، ومستوى عال من الابتكار يفوق القدرات التنافسية للمزودين.

يعتبر الابتكار عنصراً أساسياً لتعزيز المنافسة والنمو وضمان استمرارية الأعمال. وقد أدى توفر آليات ونماذج أعمال متنوعة تستفيد من مزايا الابتكار وتقدم الدعم للمؤسسات، إلى توجيه العملاء بشكل متزايد، للبحث عن البرمجيات مفتوحة المصدر، بهدف الابتكار وتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل. وتعتبر أهمية هذه البرمجيات حيوية، نظراً لدورها في تسريع الابتكار وتحفيزه، ومساهمتها في زيادة هامش الأرباح، وتحفيز التعاون، وتعزيز مجموعات المهارات، وتمتين الروابط بين المجتمعات.

البرمجيات مفتوحة المصدر ترتقي بمستوى المهارات وتدعم المواهب

تعتبر البرمجيات مفتوحة المصدر المحرك الأساسي للابتكار، إلا أن دورها لا يقتصر على ذلك، حيث تعتبر رائدة في قيادة عدة مجالات أخرى وتعزيز جوانبها المختلفة، كالارتقاء بمستوى المهارات الشخصية وتنمية مجموعة المواهب وتوسيع دائرتها على مستوى المنطقة. ونظراً للابتكار المتزايد في المجالات التحويلية مثل إنترنت الأشياء والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين التي تشهدها مجتمعات البرمجيات مفتوحة المصدر، تساهم البيئات التي تتبنى ثقافة البرمجيات المفتوحة، في تعزيز مجموعة من المهارات المحسّنة والتشجيع على اعتماد منهج أكثر استباقية عبر التعلم من مجتمعات البرمجيات مفتوحة المصدر. وعلى المنوال ذاته، يمكن للمؤسسات أيضاً الاستفادة من القدرات المكتشفة حديثاً عبر التفاعل مع منظومة واسعة النطاق من الشركاء. ويفترض هذا الواقع، ضرورة العمل على تعزيز الجهود المبذولة لتمتين روح التعاون والحفاظ عليها بشكل مستمر، بالتزامن مع تعزيز الإنتاجية والإبتكار.

وتعمل مجموعة من المؤسسات الرائدة عبر المنطقة، على دراسة وتحليل دور التقنيات الناشئة في تطوير الابتكار عبر مجتمعات البرمجيات مفتوحة المصدر. ومن المعلوم أن توفر بنية تحتية تعتمد نموذج الدفع حسب الاستخدام، فضلاً عن المرونة المكتشفة حديثاً لتشغيل التطبيقات المبتكرة، يؤدي إلى إحداث فرق كبير على مستوى استراتيجيات الشركات للتفاعل مع أسواقها الخاصة. وتمتلك البرمجيات مفتوحة المصدر القدرة على تعزيز الابتكار لكل جزء مفتوح المصدر في كل قسم من أقسام المؤسسة، وبالتالي تسهيل جهود التعاون وتبادل المهارات وتسريع عمليات الابتكار وزيادة الربحية وتحقيق الأهداف والتطلعات.

دور البرمجيات مفتوحة المصدر في تعزيز روح التعاون

تمتلك البرمجيات مفتوحة المصدر تأثيرات بعيدة المدى، وتعزز مجالات متعددة على مستوى الأعمال كالتعاون. ونظراً لدورها في توحيد المجتمعات، تسهل البرمجيات مفتوحة المصدر توجهات التعاون الاستباقي، الذي يؤدي بدوره إلى تحسين الابتكار وتوسيع دائرته وتعزيز أطر دعم البرمجيات مفتوحة المصدر. وتعمل المنظمات مفتوحة المصدر على إشراك جميع الإدارات الداخلية والمجتمعات الخارجية، ما يمكّن الشركات من الوصول إلى الموارد واكتساب المواهب والتفاعل بشكل أسرع وإلهام الموظفين وتشجيعهم ومساعدتهم على كافة المستويات. ويتم في هذا الإطار، منح الأشخاص حرية العمل في المشاريع واتخاذ القرارات، بدلاً من عملية اتخاذ القرار هرمياً من أعلى إلى أسفل، حيث يصبح التسلسل الهرمي أقل أهمية، وتصبح أفق العمل أكثر اتساعاً، بحيث يكون لكل شخص الحق في المساهمة باتخاذ القرار.

وتعتبر فلسفات ومنهجيات البرمجيات مفتوحة المصدر، منصة تلهم المؤسسات لتبني استراتيجيات أكثر انفتاحاً ومرونة. ويؤدي الجمع بين التكنولوجيا والمؤسسة مفتوحة المصدر، إلى توفير نماذج تسليم أسرع، إضافة إلى تدفق إيرادات جديدة ونشوء منظومات متكاملة من الابتكارات، مع وصول أسرع إلى السوق بالتوازي مع حصول تحول جذري على المستوى الثقافي. ومن الضرورة بمكان، ألا يقتصر الابتكار على الشركة أو المزود فقط، بل يمكن تبني الابتكارات من كافة المصادر – الأمر الذي يعززه الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر.

وتتوفر عدة أمثلة بارزة مفتوحة المصدر يمكن للأفراد والمجتمعات الاستلهام منها. على سبيل المثال، تستثمر “ريد هات” على نحو واسع في مجتمعات البرمجيات مفتوحة المصدر، حيث توفر الوقت والمهارات في مجالات متعددة لتعزيز وتيرة الابتكار ودعم أجندات العملاء. ومن أحدث هذه الأمثلة، بنك الإمارات دبي الوطني، الذي أنشأ مؤخراً منصة سحابية خاصة موزعة كجزء من إستراتيجيته للتحول الرقمي. وتوفر المنصة قاعدة مشتركة يمكن الإنطلاق منها وصولاً إلى توفير الخدمات السحابية الأساسية لفرق العمل المحلية، إضافة إلى تحسين التكامل والتعاون وتسريع عمليات التطوير.

وعلى الرغم من التعقيدات المتزايدة التي يواجهها مشهد الأعمال الحالي، إلا أن التوقعات تشير إلى توفر مجموعة متسّعة من الفرص الناجمة عن الإمكانات التحويلية الهائلة للبرمجيات مفتوحة المصدر. ومن المؤكد أن تساهم الاتجاهات المنتظرة في تحويل الصناعات في المستقبل القريب، حيث ستكون ثقافة المصادر المفتوحة الشفافة أساسية لنجاح الأعمال. ويؤدي ذلك، إلى تعزيز النمو وارتفاع الطلب على الابتكار وحلول البرمجيات مفتوحة المصدر مع استمرارنا في التقدم على مسارات الثورة الرقمية – ويعتبر الاستمرار في ضمان تقديم الابتكار وإطلاق الإمكانات الهائلة للتقنيات الناشئة أولويات متزامنة لتوسيع مجتمع المصادر المفتوحة الواعد.