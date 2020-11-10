التأقلم مع الواقع التكنولوجي الجديد في المطارات

يشير بر جوهانسون، مدير عام شركة روبرت بوش الشرق الأوسط بالقول: ” تتمتع الإمارات ببنية تحتية تكنولوجية متقدمة لذلك من السهل عليها اعتماد أحدث التقنيات العالمية التي يمكن ان تساعها على مواجهة التحديات الطارئة مثل جائحة كوفيد-19. وذلك دون الحاجة إلى أي تغييرات أو تطويرات إضافية سواء على مستوى الأنظمة التشغيلية أو البنى التحتية التكنولوجية للمطارات. وقد خصصت الدولة جزءاً من أجندتها الوطنية لرؤية 2021 للمطارات والموانئ وعكفت منذ ذلك الحين على تحقيق أهدافها المتمثلة بأن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات، والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء، والاتصالات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية”

وأضاف جوهانسون: “بالعودة إلى بداية عام 2020، حين كان العالم يحاول تقييم الوضع الجديد ودراسة الحلول لتصدي الجائحة العالمية المستجدّة، لم نكن قادرين على استخدام الأدوات التكنولوجية الملائمة نتيجة عدم توفر الفهم الكامل للمرض الذي يتطوّر يوماً بعد يوم. وكانت هذه الاعتبارات جزءاً من الاجتماعات الهاتفية والندوات وغيرها من جهود التواصل. وقد أثرت الجائحة على مختلف الشركات حول العالم، ودفعتها للبحث عن توجهات جديدة لضمان سير أعمالها، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان سلامة الموظفين والجهات التي تتعامل معها. ولأن قطاع السفر يمثل أحد أكثر القطاعات المتأثرة بالجائحة، تزداد حاجة الشركات للتأقلم السريع مع الواقع الجديد”

الإمارات تواصل نجاحها

وتارع بر جوهانسون: “وفي ظل نجاحنا اليوم في تجاوز الجائحة جزئياً، مع مواصلة اعتماد شروط التباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة، نواصل الاعتماد على الابتكارات التكنولوجية لمساعدتنا على تعقّب الإصابات والاستجابة للظروف المختلفة كما يجب. وتتضمن هذه الناحية أهمية محورية بالنسبة للمطارات، حيث تمثل إدارة التجمعات أحد أكبر التحديات والعوامل المؤثرة على قطاع السفر والسياحة بشكل عام. وتبحث المطارات اليوم عن حلول مبتكرة لمراقبة ومعالجة الظروف المختلفة بفعالية وفي الوقت الملائم. وقد تبدو هذه المهمة صعبة للغاية، إلا أنها تمثّل نقطة رئيسية لضمان سلامة المسافرين والعاملين الذين يستخدمون مساحات مشتركة في المطارات. وإضافة لذلك، دائماً ما يفرض الاعتماد على الموظفين لإدارة تدفق المسافرين تكاليفاً وساعات عمل إضافية. ولكن لحسن الحظ، توفر بوش وغيرها من شركات التكنولوجيا حلول مناسبة لمعالجة هذه المشكلة”.

اعتماد أحدث التقنيات

وفي هذا لإطار قال مدير عام روبرت بوش: “ولضمان حسن سير عمليات القطاع، بدأت الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص باعتماد تقنيات جديدة تساعد على الالتزام بتوجيهات التباعد الاجتماعي، إلى جانب تمكين التواصل الواضح والرصد السريع للمناطق المختلفة. وتمثل هذه النقاط بعض المتطلبات الرئيسية الواجب إدارتها من قبل فرق العمليات، بالإضافة إلى تركيب كاميرات ذكية لإحصاء عدد الأشخاص الموجودين وتزويدهم بتجارب أكثر سلاسة وسهولة. وتتيح تقنيات إحصاء عدد الأشخاص توجيه وإدارة الحشود في مختلف الأماكن العامة، وفي المطارات بشكل رئيسي. وبهدف دعم إجراءات التباعد الاجتماعي، تقدّم كاميرات بوش المزودة بتقنيات تحليل الفيديو المدمجة عدداً من الميزات، فهي تقوم بإحصاء عدد الأشخاص الداخلين والخارجين من المنطقة المراقَبة، ومن ثم تحديث الإشارات الرقمية عبر نظام ضوئي شبيه بآلية إشارات المرور، يمكنه تغطية المداخل الفردية أو حتى التزامن مع البرمجيات المتعددة المداخل ضمن المساحات الأوسع.

ومن ناحية أخرى، تعدّ المحافظة على أعلى مستويات الأمن نقطة في غاية الأهمية بالنسبة للمطارات، وخصوصاً خلال الظروف الاستثنائية التي نعيشها حالياً. وبالتالي، ستسهم حلول أمن المحيط الخارجي للمطارات بإحصاء عدد الأشخاص والتواصل الواضح عبر المناطق المختلفة وسلامة مدارج الطائرات، بالإضافة إلى عمليات الإخلاء وأنظمة كشف الدخان والحرائق، في دعم عمليات السلامة الطبية والأمن المادي، لتضمن التركيز الكامل على سلامة وعافية المسافرين والعاملين.