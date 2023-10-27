62.4 مليار دولار أرباح “هواوي” في 9 أشهر

أعلنت شركة هواوي الصينية عن ارتفاعاً طفيفاً في إيراداتها في الـ 9 أشهر من عام 2023، بسبب النمو في وحدتي أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية وزيادة تنافسية وحدة مكونات السيارات.

وارتفعت إيرادات هواوي 2.4% على أساس سنوي إلى 456.6 مليار يوان (62.4 مليار دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

كما ارتفعت أرباح الشركة 177.8% خلال نفس الفترة إلى 73.05 مليار يوان صيني، وفقاً لـ رويترز.

وقال متحدث باسم هواوي: “إن الزيادة تعزى إلى حد كبير إلى المدفوعات المرتبطة ببيع وحدة الهواتف الذكية (هونر) في نوفمبر عام 2020، إلى جانب تحسينات الإدارة واستراتيجية المبيعات”.