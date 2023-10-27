فريق التحرير by فريق التحرير

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62.4 مليار دولار أرباح “هواوي” في 9 أشهر

ارتفعت إيرادات هواوي 2.4% على أساس سنوي إلى 456.6 مليار يوان 62.4 مليار دولار

فريق التحرير by فريق التحرير
هواوي

أعلنت شركة هواوي الصينية عن ارتفاعاً طفيفاً في إيراداتها في الـ 9 أشهر من عام 2023، بسبب النمو في وحدتي أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية وزيادة تنافسية وحدة مكونات السيارات.

وارتفعت إيرادات هواوي 2.4% على أساس سنوي إلى 456.6 مليار يوان (62.4 مليار دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

كما ارتفعت أرباح الشركة 177.8% خلال نفس الفترة إلى 73.05 مليار يوان صيني، وفقاً لـ رويترز.

وقال متحدث باسم هواوي: “إن الزيادة تعزى إلى حد كبير إلى المدفوعات المرتبطة ببيع وحدة الهواتف الذكية (هونر) في نوفمبر عام 2020، إلى جانب تحسينات الإدارة واستراتيجية المبيعات”.

هواوي
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...