منح شهادة الفئة ب لمركز بيانات إس إيه بي السحابي في السعودية

أعلنت اليوم إس إيه بي SAP عن أن مركز البيانات السحابي التابع لها في المملكة العربية السعودية قد حصل على شهادة “الفئة ب” من هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.

ويتيح ذلك توفير طيف كبير من الخدمات التي تشمل توفير برامج وحلول التعاملات الالكترونية وحلول حماية المعلومات البرمجية وتجهيزاتها الفنية.

وتواصل “إس إيه بي” تعزيز مؤهلاتها التي تكفل لها تعزيز مكانتها في التعاون مع القطاعين العام والخاص وقطاع المنظمات غير الربحية، بما يتيح للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات تخزين بياناتها العامة والمقيدة في مركز البيانات التابع للشركة.

وبهذه المناسبة، أعرب أحمد الفيفي النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي لشمال منطقة الشرق الأوسط لدى “إس إيه بي”، عن سعادته بحصول مركز البيانات السحابي التابع لشركته في المملكة العربية السعودية شهادة “الفئة ب” من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، معتبرًا هذا الإنجاز “محطة أخرى على طريق مسيرة دعمنا للتحوّل الرقمي على مستوى المملكة”.

وأضاف: “نفخر بأن نكون بين أوائل مقدمي الخدمات السحابية المعتمدين لدى الحكومة السعودية وشركات القطاع الخاص، ما يمكّننا من المساهمة بقوة في دعم مسيرة التحوّل الرقمي على المستوى الوطني، عبر تخزين البيانات العامة داخل البلاد لجميع الجهات التي نخدمها”.