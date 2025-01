هل أجهزة الكمبيوتر الشخصية آمنة في عصر العمل عن بعد؟

ماذا لو كانت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركتك محمية من التهديدات الإلكترونية بصورة معكوسة، أي من الداخل إلى الخارج؟ ماذا لو كنت تستطيع بسهولة إدارة “أسطول الكمبيوتر” عن بعد؟ ماذا لو كان “أسطول الكمبيوتر” البعيد عنك يمكنه الدفاع عن نفسه بصورة تلقائية؟ إطرح على نفسك الأسئلة الستة التالية حول أمان أجهزة الكمبيوتر الشخصية في شركتك.

1 ــــ هل بني أمن جهاز الكمبيوتر على أساس متين؟

خطوتهم:

ماذا يحدث في حال استهدف القراصنة (الهاكرز) دفاعاتك الرئيسية بأنفسهم؟ إذا تمكن المهاجمون السيبرانيون من إزالة جذور نظام الحماية الخاصة بك، فسيكون التحكم في أجهزة الكمبيوتر لديك مشرعاً على مصراعيه. الأمن المعتمد على الأجهزة هو أفضل نظام دفاع لك، ويساعدك على الحماية من الهجمات الإلكترونية ورصدها والتعافي منها. هل يمكنك حماية أنظمة دفاعاتك الأساسية داخل مخبأ لا يمكن للبرامج الخبيثة إختراقه؟

خطوتك:

تعد وحدة التحكم بأمن النقطة النهائية لدى “اتش بي” HP Endpoint Security Controller أساس بنية الأمان التي تحمي أجهزة كمبيوتر HP ProBook 650 G8 معالج Intel® Core™ i7 .

وتحتوي هذه الشريحة المعزولة فعلياً والمحمية بالتشفير على ميزات أمان معززة بالأجهزة وذاتية الإصلاح مثل HP Sure Start

و HP Sure Run و HP Sure Recover.

2 ــــ هل يستطيع جهاز الكمبيوتر التعرف على أي تهديد بعد رصده؟

خطوتهم:

تعمل الحماية التقليدية من الفيروسات عن طريق تفحص الشيفرة استناداً إلى قائمة بالبرامج الخبيثة المعروفة، وإيقاف أي شيء تتعرف عليه. ولكن يتم إنشاء أكثر من 350 ألف نوع جديد من البرامج الضارة يومياً، ويستخدم الكثير منها الذكاء الصناعي لإخفاء أنفسها من خلال متحورات مستمرة. فهل أنظمة دفاعاتك التقليدية كافية للتصدي للفيروسات؟

خطوتك:

قديماً قال أحد الشعراء: وداوني بالتي كانت هي الداء. وهنا، حارب الذكاء الصناعي باستخدام الذكاء الصناعي. أجهزة الكمبيوتر الشخصية HP ProBook 650 G8 معالج Intel® Core™ i7 محمية بواسطة خاصية HP Sure Sense ، التي تستخدم شبكات عصبية للتعلم العميق للتعرف على البرامج الخبيثة غير المعروفة والتغلب عليها. وإذا تسللت البرامج الخبيثة ، فإن خاصية HP Sure Click تعزلها في آلة إفتراضية متناهية الصغر بحيث لا تتمكن من الهروب، ثم تدمرها.

3 ـــ هل يمكن لجهاز الكمبيوتر التعافي التلقائي؟

خطوتهم:

تستطيع هجمات البرامج الثابتة المدمرة إجتياح جهاز الكمبيوتر، مما يؤدي إلى تدميره بشكل أساسي من خلال مهاجمته على مستوى النظام الأساسي للتحكم في مدخلات ومخرجات الكمبيوتر BIOS. كما يمكن أن يكلف الهجوم على مستوى نظام التشغيل هدر عمل ساعات أو أيام واهتمام قسم تكنولوجيا المعلومات قبل استعادة الأنظمة واستئناف عملها. وإذا أدى الهجوم إلى فشل رصده، فهل يمكن لجهاز الكمبيوتر الخاص بك إصلاح الأضرار بصورة تلقائية؟

خطوتك:

يجب أن يأخذ الحل الأمني الكامل في الاعتبار أن الهجمات في النهاية قد تتفادى أنظمة الرصد والحماية. ولكن عبر استخدام خاصية HP Sure Start و HP Sure Recover ، يمكن لجهاز كمبيوترHP ProBook 650 G8 معالج Intel® Core™ i7 القيام الإصلاح التلقائي للنظام الأساسي للتحكم في مدخلات ومخرجات الكمبيوتر BIOS من الهجمات أو الأضرار اللاحقة به واستعادة نظام التشغيل بسرعة، ومن أي مكان ومع أو بدون اتصال بالشبكة.

4 ـــ هل يتطلب جهاز الكمبيوتر إثباتاً للهوية؟

خطوتهم:

ليست الحماية بكلمة مرور كافية لأجهزة الكمبيوتر التجارية، إذ تنبع معظم إختراقات القراصنة من بيانات مكشوفة. فكيف يمكنك توفير الحماية لأكبر نقطة ضعف لديك، وهم المستخدمون لديك، تجاه هجمات التصيد الموجهة التي تخدع المستخدمين للحصول على معلومات تسجيل الدخول والممارسات السيئة مثل كلمات المرور الضعيفة أو المشتركة أو المعاد استخدامها؟

خطوتك:

قم بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك وشبكتك، من الدخول غير المصرح به باستخدام مصادقة متعددة العوامل. قم بإعداد أجهزة كمبيوتر HP ProBook 650 G8 معالج Intel® Core™ i7 لتتطلب ما يصل إلى ثلاث عمليات تحقق لتسجيل الدخول، بما في ذلك القارئ الإختياري لبصمات الأصابع وكاميرا الأشعة تحت الحمراء للتعرف على الوجه. ويتم تأمين هذه التدابير على مستوى الأجهزة فقط.

5 ـــ هل يمكنك التحكم بأمان جهاز الكمبيوتر من أي مكان؟

خطوتهم:

تعد إدارة أجهزة الكمبيوتر عن بعد مسألة معقدة، حتى في أفضل الأوقات. ومع وجود قوة عاملة مبعثرة تستخدم مزيجاً من الأجهزة الشخصية والتجارية، يمكن تصنيف الاضطرار إلى إدارة المزيد من أجهزة الكمبيوتر عن بُعد في وقت واحد، بين أكبر خمسة تحديات تواجه مديري تكنولوجيا المعلومات. فهل تعتبر المجموعة المتباعدة من أجهزة الكمبيوتر وسياسات الحماية المتبعة مثالية لقيام الهاكرز بهجماتهم؟

خطوتك:

قم بالتحكم في نقاط نهاية جهاز الكمبيوتر باستخدام نموذج يتيح لك إدارة إعدادات الأمان من أي مكان. وتمنح خاصية HP Sure Admin لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات توقيعاً رقمياً آمناً لإدارة إعدادات النظام الأساسي للتحكم في مدخلات ومخرجات الكمبيوتر BIOS عن بُعد عبر الشبكة.

6 ـــ هل تحمي جهاز الكمبيوتر من المتطفلين؟

خطوتهم:

تتخطى تقنيات القراصنة مجرد البحث في محركات الأقراص الثابتة الخاصة بجهاز الكمبيوتر. من الكامنين في المقاهي الذين ينظرون من فوق كتفيك إلى عمال الكاميرا المتسللين، يمكن للعيون المتطفلة مراقبة العاملين لديك وما يعملون عليه، من أي جانب من شاشة الكمبيوتر. فهل يمكن لجهاز الكمبيوتر حماية العاملين لديك وبياناتك السرية؟

خطوتك:

قم بحذف لعبة I Spy التي يستخدمها القراصنة المرئيون باستخدام أدوات الخصوصية المدمجة هذه:

• HP Privacy Camera، وهي خاصية إغلاق للكاميرا تحمي المستخدمين من المراقبة.

• HP Sure View ، وهو بمثابة درع للخصوصية يعمل بلمسة واحدة يجعل الشاشة غير قابلة للقراءة لمن حولك.

• HP Presence Aware ، وهي خاصية تأكيد الهوية وتفتح جهاز الكمبيوتر، بدون استخدام اليدين.

الخطوة التالية متعلقة بك

بالرغم من أن مخاطر الهجمات الإلكترونية لم يسبق لها مثيل، لكن اختيار كمبيوتر شخصي للأعمال يمكنه مواجهة تلك الهجمات لم يكن أيضاً أسهل من أي وقت مضى. فقد تم تصميم أجهزة الكمبيوتر الشخصية HP ProBook 650 G8 معالج Intel® Core™ i7 بميزات أمان عميقة مدمجة بالأجهزة تعمل على الحماية من الهجمات الإلكترونية ورصدها وإصلاحها قبل أن تتمكن من تعطيل الموظفين العاملين عن بُعد، وأعمالك.

