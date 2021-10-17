حضور روسي قوي في أسبوع جيتكس للتقنية 2021

تُشارك ست وثلاثون شركة روسية لتكنولوجيا المعلومات في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2021 بدعم من مركز التصدير الروسي.

أنشأت شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الروسية مكانتها في الأمن السيبراني ومكافحة الفيروسات والذكاء الاصطناعي والميكاترونيك والروبوتات، التي يتم تسليط الضوء عليها في معرض جيتكس الذي يستمر لمدة أسبوع – أكبر معرض تقني في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يُقام أسبوع جيتكس للتقنية – أكبر معرض في منطقة الخليج العربي، منذ عام 1981 ويعرض أحدث الإنجازات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر2021.

تُعرض هذه الشركات أحدث منتجاتها التقنية كما يخصص المعرض الجماعي الروسي الذي تبلغ مساحته 450 مترًا مربعًا لموضوعات فعلية للتنمية الصناعية في مجال تقنيات تكنولوجيا المعلومات، الرقمنة، أتمتة الإنتاج، الأمن السيبراني، الروبوتات.

تُقدم الشركات الروسية، بما في ذلك إتلكس، إنفينيت، بوزيتيف تيكنولوجيز، زيكوريون و تي 8 تطوراتهم المبتكرة المتقدمة في المجالات التالية:

• معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات

• تصميم شبكات جديدة ومواءمة لشبكات الجيل الخامس

• إنشاء منصات بدون طيار وبرامج تحكم

• أنظمة التحكم بالفيديو وأمن المعلومات

• تقنيات تركيب الوجه والتعرف عليه، والقياسات الحيوية الصوتية والوسائط المتعددة، تحليلات فيديو الشبكة العصبية

• الذكاء الاصطناعي والميكاترونيك والروبوت.

تُقدم منتجات جديدة من الشركات الرائدة في المعرض، جمع خبراء البحوث الإيجابية قاعدة معرفية ضخمة حول القابلية للتأثر في مختلف المجالات، بما في ذلك الاتصالات والأنظمة المصرفية وتخطيط موارد المؤسسات وسكادا، كما ساعد متخصصو المركز في العثور على حساسية في منتجات شركات مثل سيسكو و سايتركسو جوجل و هواوي و مايكرو سوفت و أوراكل و ساب و سيمنز وساعدوا في التخلص منها، يعد مركز الأبحاث التابع لشركة بوزيتيف تيكنولوجيز أحد أكبر المراكز في أوروبا، تُجرى اختبارات النجاح على نطاق واسع بانتظام هناك، بالإضافة إلى تحليل كود المصدر وأنواع أخرى من البحث في مجال أمن المعلومات.

تعتبر أومنيكوم هي مطور ومصنع لنظام مراقبة النقل أومنيكوماستنادًا إلى تقنيات نظام للملاحة بالأقمار الاصطناعية مبني على الراديو أو جي بي إس، بما في ذلك منصة برمجيات أومنيكوم أون لاين، مستشعرات مستوى الوقود أومنيكوم ش.م.م، والمعدات ذات الصلة في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، كما تُمثل أومنيكوم من 350 شريكًا وفي السوق العالمية – شركات تكامل كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند والبرازيل والمكسيك والأرجنتين وتشيلي وتركيا وفيتنام وبلغاريا وجمهورية التشيك وجنوب إفريقيا، وغيرها من بلدان أخرى.

تعتبر تي 8 هي مطور ومصنع روسي لمعدات الاتصالات للضغط الطيفي (إرسال متعدد بتقسيم طول الموجة) والحلول المبتكرة لشبكات الاتصالات الضوئية، كما يوجد لديها واحدة من أعلى الإمكانات العلمية والتقنية والإنتاجية في البلاد، فضلاً عن خبرة واسعة في بناء شبكات إرسال متعدد بتقسيم طول الموجة.

تقدم أورورا روبوتيكس، المتخصصة في تطوير وإنتاج الروبوتات، بالإضافة إلى أتمتة المركبات، محطة قوارب بدون طيار “أي كيو بوت”، وهي عبارة عن مجمع من القوارب، كل منها مزود بمظلة وطاولة بها شواية مدمجة.

تُقدم كذلك فيو آب كمنصة لإنشاء وإدارة أي نوع من عمليات الفحص وتطبيق جوال يحمي المحتوى الذي تم إنشاؤه من الاستبدال والتعديل.

تمثل مشاركة الشركات الروسية في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2021 على مستوى احترافي عالٍ التقنيات الروسية في سوق تكنولوجيا المعلومات العالمي، كما يظهر الطلب والموثوقية بتكلفة منخفضة نسبيًا.