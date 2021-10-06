سيسكو تشارك رؤيتها لمستقبل رقمي ومستدام في إكسبو 2020 دبي

كشفت سيسكو، شريك الشبكات الرقمية الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، اليوم عن “Cisco Grove” البيئة التفاعلية المصممة لتوضيح قدرة الشبكات الذكية Intelligent Networks على توفير الإمكانيات الجديدة لدعم مستقبل مستدام وشامل.

تقع بيئة سيسكو التي يتم تشغيلها رقمياً في مركز شركاء معرض إكسبو 2020 دبي، وتستمد إلهامها من البساتين الطبيعية وأنظمتها الذكية التي تعمل تحت الأرض. وتماشياً مع موضوع معرض إكسبو 2020 دبي “كيفية تواصل العقول وصنع المستقبل”، يوضّح “Cisco Grove” كيف يمكن للشبكات الذكية وبسيطة الاستخدام Intuitive Networks أن توفر اتصالاً أقوى وفرصاً كثيرة وأن تدعم مستقبلاً شاملاً للجميع.

تتشارك سيسكو برؤيتها مع رؤية معرض إكسبو 2020 دبي في تقديم الحدث الأكثر اتصالاً وتفاعلاً رقمياً بتاريخ معرض إكسبو العالمي. وتساعد تقنيات وابتكارات سيسكو بتعزيز التجارب الرقمية Digital Experiences في جميع أنحاء موقع معرض إكسبو. وأمضت فرق الشركة المختلفة أكثر من 2.5 مليون ساعة في تثبيت التقنيات اللازمة بموقع معرض إكسبو 2020 دبي في 30 مجال تقني مختلف.

وتعليقاً على الحدث، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في معرض إكسبو 2020 دبي: “شهدنا من خلال العمل والتعاون الوثيق مع سيسكو منذ عام 2018 الطبيعة التحويلية للتقنيات الرقمية لديها بشكل مباشر. ونفخر بالتجارب المقدمة في معرض إكسبو 2020 دبي اليوم، ونؤمن بأن زوار “Cisco Grove” سيشاركوننا حماسنا لبناء مستقبل رقمي مستدام”.

هذا وسيتمكن الضيوف المدعوون في “Cisco Grove” من استكشاف “عالم البيانات”، وهو عرض حديث وتجربة قائمة على الهولوغرام، حيث يستطيعون اختيار واحدة من ثلاث تجارب تفاعلية والتفاعل مع الشبكة لمعرفة المزيد حول:

• مدينة الغد – نظرة على المدن الذكية وتقنياتها الرقمية التي ستعزز تواصل المواطنين وحمايتهم وستحسن حياتهم. وتتضمن حالات الاستخدام المعروضة حلولاً مخصصة للجهات الحكومية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والمباني الذكية.

• الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة – تعرض هذه التجربة تطبيقات سيسكو لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في حل مشاكل العالم الحقيقي، مثل تحديد التهديدات الإلكترونية Cyberthreats والتصدي لها وبناء الشبكات المستقلة التي تعالج نفسها، وتطوير حلول التعاون الذكية لمستقبل العمل الهجين.

• فضاء السُّحُب المتعددة – يرمز إلى كمية البيانات المتصلة الهائلة التي تنتقل عبر الفضاء السحابي، حيث تستطيع استراتيجية السحابة الصحيحة توصيل أي جهاز بأي تطبيق وأي سحابة بأمان.

من جانبه قال شكري عيد، المدير العام لدى شركة سيسكو في منطقة الخليج: “يتطلب مستقبلنا الرقمي استخدام الشبكات الذكية Intelligent Networks التي تتعلم وتتكيف وتحمي باستمرار. وهذا بالضبط هو سبب اختيار تقنيات سيسكو كأساس للاتصال الآمن في معرض إكسبو 2020 دبي. ونتطلع إلى الترحيب بشركائنا وعملائنا في إكسبو وCisco Grove لتعريفهم على إمكانات شبكتنا في تعزيز الاتصالات البشرية والرقمية”.

وقالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تُعدّ التقنيات الرقمية المحرك الرئيسي لتحقيق الفائدة الاجتماعية والاقتصادية وبناء مستقبل شامل للجميع. ويسعدنا أن نعرض في Cisco Grove أفضل التقنيات التي ستحقق هذه الرؤية بشكل عملي. ونسعى لأن نكون شريكاً حقيقياً للتطور ودعم معرض إكسبو 2020 دبي ليكون منصة مثالية لبدء الحوارات الجديدة والتعاون وصياغة مستقبل أفضل”.

وسيتمكن الزوار إلى جانب تجربة “عالم البيانات” من مقابلة خبراء سيسكو لمناقشة أحدث اتجاهات الرقمنة والتعرف على جهود الشركة في الاستدامة.