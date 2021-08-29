أهمية تسريع عجلة الابتكار والتحول لتعزيز المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات

شكّلت جائحة كوفيد – 19 حافزاً للعديد من مجالس إدارات الشركات لإحداث تغييرات واسعة في نماذج أعمالها من خلال تسريع مبادرات التحول الرقمي. وقد ساهم توفر حلول الحوسبة السحابية في تمكين الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، حيث اغتنمت الشركات بمختلف أحجامها ومجالات أعمالها هذه الفرصة من أجل تحقيق فوائد مثل زيادة الإيرادات، وهامش الأرباح؛ والدخول إلى أسواق جديدة، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة؛ والتفاعل بصورة أفضل مع العملاء؛ هذا بالإضافة إلى تعزيز مستوى الكفاءة من الناحية التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتقليل الهدر وخفض التكاليف.

وقد سلطت الجائحة دائرة الضوء على العديد من الأمور التي لم تكن غائبة عن ذهن العديد من الشركات، والتي كانت راضية إلى حد ما بما تحققه من نتائج على صعيد أعمالها، ولكنها في الحقيقة لم تكن مستعدة للاستجابة بشكل سريع وبدون خارطة طرق مسبقة للتعامل مع التحديات التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ تغييرات تنظيمية واسعة النطاق. وعلى الرغم من ذلك، فقد تحلت العديد من الشركات بالمسؤولية وتأقلمت مع التحديات التي شهدتها الأسواق من خلال تكييف نماذج أعمالها للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات عملائها.

ومع عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، قد يكون من المغري لمجالس إدارات الشركات أن تبطئ من وتيرة التحول، ولكن الأمر الذي يجب أن يعيه صناع القرار هو أن الوقت الحالي ليس مناسباً للتراجع أو التساهل في متابعة رحلة التحول. ووفقاً لدراستنا الجديدة، فقد أجرى 94% من كبار المديرين التنفيذيين بعض التعديلات على نماذج أعمالهم خلال جائحة كورونا، بينما قال 56% إنهم غيروا نموذج أعمالهم بشكل كبير. ومن اللافت أن صانعي القرار هؤلاء سرّعوا مبادرات التحول الرقمي المخطط لها بنحو عامين ونصف. ونتيجة لذلك، أصبحوا الآن أكثر تفاؤلاً بشأن العام المقبل، حيث قال 89% إنهم يتوقعون نمو عائداتهم في المتوسط بنسبة 21% خلال العام المقبل. وتشير هذه النتائج إلى أن العودة إلى طرق العمل القديمة، ربما تؤدي إلى فقدان مزايا كبيرة بالنسبة للشركات.

وبالنسبة للعديد من المديرين التنفيذيين وقادة الأعمال، ممن أدركوا فوائد التغيير في نماذج أعمالهم خلال الفترة الماضية، فقد لاحظوا أنه من خلال إجراء تجارب بأقل قدر من الاستثمار المسبق في الوقت والمال، وعدم تضييع الوقت في إجراء تحليلات مكثفة لحالة الأعمال، مع اعتماد طرق واضحة لقياس العائد على الاستثمار، فقد زادت قدرتهم على دفع الابتكار والتغيير في أنشطتهم وممارساتهم وبالتالي تحقيق فوائد وأرباح متجددة. وحتى لو لم تنجح تلك التجارب، فإن الرؤى الناتجة عن هذه الإخفاقات السريعة يمكن أن تؤدي إلى استراتيجيات أفضل في المستقبل.

وفي إطار العمل الذي أقوم به مع الشركات التي اتجهت نحو التحول من خلال اعتماد السحابة، هناك خمسة مبادئ أساسية أراها بانتظام في أكثر المشاريع نجاحاً:

1. الرعاية التنفيذية

من التحديات المبكرة لنجاح التغيير في الشركات هو عدم وجود رعاية تنفيذية. ويشكل وجود قيادة تتمتع برؤية عميقة وتشارك وتبحث عن وجهات نظر متنوعة لاتخاذ قرار تعاوني وفق رؤى مستنيرة، كما أنها مستعدة لمشاركة الرؤية والرسالة من أجل التغيير عبر جميع مستويات الشركة، مفتاحاً أساسياً لتحقيق التغيير المطلوب والمستدام. وسيساعد وجود مثل هذه القيادة التنفيذية على إنشاء فرق متعددة الوظائف وتتمتع بقدرات وصلاحيات معززة بدلاً من الفرق المنعزلة.

2. مستوى عالٍ من التوافق بين الأعمال والتكنولوجيا

تحتاج التحولات الناجحة إلى وجود مستوى جيد من التوافق بين الأعمال والتكنولوجيا. وعلى مدار السنين، تركز وظيفة التكنولوجيا على تشغيل الأعمال بدلاً من تعزيز الابتكار في طرق ممارستها. من ناحية أخرى، اعتادت الشركات على استخدام الأدوات المتاحة لها كيفما تشاء لتحقيق النتائج المطلوبة (وفي بعض الأحيان لا تكون النتائج مرضية). ويساعد تحقيق مستوى جيد من التوافق ما بين الأعمال والتكنولوجيا من جهة واستراتيجية التحول نحو السحابة من جهة أخرى، على تسهيل الاستخدام المنظم للتقنيات السحابية بطرق جديدة ومبتكرة، وتلبية احتياجات وظيفة التكنولوجيا ومتطلبات الأعمال.

3- جعل التغيير أسلوب عمل معتاد

في كثير من الأحيان، هناك من يتحدثون عن نهج معيّن يجب اتباعه لتنفيذ العمليات، وفي الحقيقة يشكل هذا الإصرار على تطبيق الأنظمة وتنفيذ الأعمال “وفق النهج ذاته” عائقاً أمام التغيير. وغالباً ما تتحفظ الفرق عن اقتراح إجراء بعض التغييرات أو التحولات بسبب بعض الاشخاص الذين يفضلون اتباع الطرق والمنهجيات التقليدية. وتتطلب التحولات الناجحة من الشركات مواصلة تكرار أسئلة مثل “لماذا يتم تنفيذ شيء ما بطريقة معينة”.

4. خلق ثقافة التجديد والابتكار

لقد برهنت الشركات طوال فترة جائحة كورونا أنها مستعدة لتطبيق واعتماد تجارب ونماذج جديدة في العمل. ووفقاً لملاحظاتنا، فإن أكثر عمليات التحول نحو السحابة نجاحاً كانت في المؤسسات التي تتمتع بثقافة مبنية على التجديد والابتكار تمكّن الجميع من المشاركة في اتخاذ القرارات، حيث يقوم قادة الأعمال والتنفيذيين بتزويد الفرق بمجموعة من الفرص لتطويرها والبناء عليها، مما يساهم في جعل ثقافة التغيير والابتكار هي السائدة عبر جميع أقسام الشركة.

5. تطوير وصقل المهارات

تمتلك العديد من الشركات طموحات حقيقية لتنفيذ تحولات إيجابية، ولكنها قد تفتقر إلى الخبرات التي تمكنها من القيام بذلك بنجاح. ويُعد تطوير ورعاية المهارات التي تشجع على التجديد والابتكار داخل الشركة أحد المبادئ الأساسية لتحقيق التحولات الناجحة. وهذا لا يعني أن الأمر يجب أن يقتصر فقط على تدريب وصقل مهارات الفرق، بل من المهم للغاية منح فرق العمل خبرات واقعية ومنحهم الصلاحيات اللازمة لمعاينة الوضع الراهن واقتراح التغييرات المطلوبة.

ويمكن لصناع القرار في الشركات الاستفادة من هذه المبادئ للحفاظ على وتيرة التحول كركيزة أساسية في استراتيجية العمل، فقد كانت جائحة كورونا سبباً مثالياً للبدء برحلة التحول، ولا ينبغي أن يكون انتهاؤها ذريعة للتراجع أو التباطؤ.