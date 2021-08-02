استبيان: شركات خليجية تضيع فرص الاستفادة من مهارات البيانات لدى موظفيها

زعمت شركة أتمتة التحليلات ألتيريكس أنه هناك فجوة في الاستفادة من مهارات البيانات لدى الموظفين مع تسليط الشركة الضوء على خطورة عدم التوازن الحالي بين مستويات المهارات المتقدمة التي يمتلكها موظفو البيانات والخطوات التي تتبناها الشركات للاستفادة من هذه المواهب. بينما توظف الشركات في منطقة الخليج مهارات متمكّنة تتحلّى بالرغبة والمعرفة والخبرة التحليلية التي تمكّنها من النجاح، يكشف الاستبيان الذي أجراه معهد أبحاث الرأي “يوجوف” بتكليف من ألتيريكس أن تلك الشركات لا تستفيد من كافة القدرات الكامنة لتلك المواهب في مجال البيانات.

وجد الاستبيان، الذي ركّز على العاملين في مجال البيانات في الشركات الكبيرة في الإمارات والسعودية، أن ما يقرب من ثلثي العاملين في مجال البيانات يمتلكون المهارات التحليلية المتقدمة اللازمة للوصول إلى وتقديم رؤى تجارية صائبة باستخدام تحليلات وصفية (57٪)، توجيهية (61٪) وتنبؤية (60٪). ومع ذلك، وعلى الرغم من مجموعة المهارات القيّمة التي تتمتّع بها، يستخدم 28٪ فقط من العمال هذه المواهب لتعزيز مزايا الشركات التي تعمل بها، مثل زيادة الكفاءة، أو تنمية الإيرادات من خلال إنشاء نماذج بيانية بحسب بيان صحفي.

وفي حين أن العديد من الشركات لا تتمكّن من تسخير الرؤى القائمة على البيانات بسبب نقص المهارات العاملة في مجال البيانات لديها، إلا أن الشركات في منطقة الخليج بصورة عامة تخلّفت عن الركب بسبب تأخرها في تسخير قدرات القوى العاملة لديها. وعلى الرغم من الصلة الواضحة بين وجود رؤى مستندة إلى البيانات وكفاءة الشركات التي تستغلّها، نشأت ظاهرة جديدة لا يمكن تجاهلها: نقص استخدام المواهب يعيق جهود الشركات لتحقيق التحوّل.

ومن جهة أخرى، تُعتبر الاستفادة الكاملة من الخبرات التحليلية المتاحة مطلبًا أساسيًا لتتمكّن الشركات في منطقة الخليج من المنافسة على المسرح العالمي. ولكن، على الرغم من قدرة غالبية الخبراء في مجال البيانات (72٪) على تحقيق إيرادات إضافية من خلال البيانات، إلا أنّهم غالبًا ما يقتصرون على إصدار تقارير ثابتة (61٪)، بينما يستخدم 35٪ منهم فقط مهاراتهم لإنشاء تحليلات استكشافية، ويحدّد 37٪ فقط النتائج المستقبلية بناءً على البيانات القائمة من خلال التحليلات التنبؤية.