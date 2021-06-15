أربعة مجالات لتعزيز مرونة الشركات وتسريع تحولها الرقمي

قبيل تفشي وباء كوفيد-19 وضعت الكثير من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خطط عمل تمتد لسنوات لإنجاز التحول الرقمي في مؤسساتها، إلا أنه جرى تنفيذ الكثير منها بين ليلةٍ وضحاها في محاولة للحفاظ على استمرارية الأعمال.

الآن وبينما تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في دولة الإمارات، لاسيما مع حصول نسبة كبيرة من السكان على التطعيم وتخفيف القيود بشكل واضح، فإن الشركات ماضية في التعامل مع مرحلة ما بعد الوباء والتي أصبحت تمثّل حالياً الواقع الجديد.

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية والمتغيرّة بشكل سريع، قد يصعب على الشركات إيجاد الحلول المناسبة للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للعملاء بينما تعمل على تحقيق التوازن وضمان مصالح الشركة وموظفيها لتحقيق المرونة التشغيلية اللازمة على المدى الطويل. ولهذا أصبح من الضروري في ظل هذا الواقع الجديد أن تعمل الشركات وفرق تكنولوجيا المعلومات على إيجاد الأدوات المناسبة لضمان استمرارية الأعمال في وقت تلعب فيه التحليلات والحلول الرقمية الحديثة دوراً في بالغ الأهمية.

ويمكن تصنيف أولويات الشركات في عملية دعم التحول الرقمي لمرحلة التعافي من كوفيد-19 ضمن أربع فئات رئيسية:

1. تمكين القوى العاملة عن بُعد من الوصول إلى البيانات

بحسب استطلاع جديد للرأي تبين أن عددًا كبيرًا من المهنيين في قطاعات مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة يفضلون الاستمرار في العمل عن بعد في مرحلة ما بعد الجائحة، مما يشير إلى أن ممارسات العمل عن بعد قد أصبحت واقعاً جديداً، وذلك على الرغم من تمتع دولة الإمارات بأقل معدلات مشاركة بالعمل الافتراضي في العالم قبل تفشي وباء كوفيد-19.

في الحقيقية، إن نسبة كبيرة من عملاء “آيرون ماونتن” يقومون بإعادة تقييم عملياتهم لتنفيذ حلول دائمة تجمع بين والعمل عن بعد وفي المكاتب، ويتطلب ذلك ضرورة تأمين وصول سهل وآمن للمعلومات والأدوات التي تمكّن العاملين عن بعد من العمل بكفاءة من منازلهم والحدّ من المشاكل المرتبطة بالامتثال والأمن الإلكتروني.

إن توفير طرق جديدة وبعيدة المدى للعمل سيفرض بعض الصعوبات على أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات بدون شك، ولكن لحسن الحظ هناك طرق عديدة للقيام بذلك، إذ تسمح العديد من التقنيات الحديثة بتحويل السجلات المادية إلى رقمية بشكل سريع، وتشمل هذه الحلول ما توفره “آيرون ماونتن” للعاملين عن بعد من خدمات تشمل غرفة البريد الافتراضي وفتح ومسح وتوزيع البريد إلكترونياً. وتساعد هذه الأدوات الشركات في حماية البيانات الهامة الموجودة على أجهزتها، مع خدمات ضرورية كتأمين الصور عند الطلب مما يقلل من الاعتماد على التسليم المادي غير الآمن.

2. تعديل أماكن العمل المادية لتتناسب مع الواقع الجديد

يمكن أن تشكل المساحة مشكلة حقيقية عند العمل عن بعد، ولسوء الحظ، فإن عددًا قليلًا من تصاميم المكاتب يراعى فيها التباعد الاجتماعي، حتى حين يعمل عدد كبير من القوى العاملة عن بُعد. لذلك تساعد “آيرون ماونتن” الشركات على تفريغ مساحات العمل المكتبية من خلال تحديد ما يمكن تخزينه أو إتلافه وما يجب رقمنته من السجلات، وتوفير حلول مؤقتة لتخزين الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات خارج المكاتب بالإضافة إلى توفير خدمات إدارة الملفات خارج الموقع.

3. الحفاظ على استمرارية الأعمال

لقد كشف الوباء عن ثغرات في خطط المؤسسات للاستمرار والتعافي من الكوارث، ولربما كان الأبرز هو ما كشفه عن أهمية تقليل الاعتماد على الموقع المادي وتقديم أساليب جديدة لدعم العاملين عن بعد وتسهيل العمل المتزامن عبر المناطق الزمنية المختلفة.

إذن من المهم جداً في الوقت الراهن أن تحافظ الشركات على استمرارية الأعمال وأن تمتلك خطط الطوارئ وسبل العمل اللازمة لمواصلة النمو وتعزيز القوى العاملة في هذا الواقع الجديد.

أيضاً من المهم أن تقوم الشركات بتنفيذ نهج صارم بما يخص عملية إدارة المخاطر وأن يكون هذا النهج جزءاً أساسياً من استراتيجية هذه الشركات لضمان الاستمرارية والتقدم. وفي هذا الخصوص، تقدم شركة “آيرون ماونتن” خدمات تساعد الشركات على تطوير خطة شاملة لضمان استمرارية الأعمال والاستجابة لحالات الطوارئ، وكذلك خدمات تحديث استراتيجية إدارة البيانات وأتمتة سير العمل وتعزيز حماية البيانات وأمن تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. كما توفر “آيرون ماونتن” خدمات الإستخلاص المتقدم للبيانات بمساعدة أدوات التعلم الآلي لخفض التكاليف واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات.

4. تعزيز مرونة سلاسل التوريد

خلال العام الماضي، واجهت العديد من المؤسسات التي تعتمد على سلاسل التوريد اضطرابات غير مسبوقة. وفي بعض الحالات تخطى الطلب على السلع قدرة سلاسل التوريد، بينما تراكم المخزون في حالات أخرى بسبب تباطؤ الإنتاج أو توقفه أو تحويله لتلبية احتياجات أساسية بسبب افتقار بعض الشركات إلى المساحة المطلوبة للتخزين أو نقص في سائقي النقل وعمال المستودعات. وهنا تمكنت “آيرون ماونتن” من تقديم حلول هامة لدعم العملاء ومساعدتهم على إدارة المخزون بشكل سريع وآمن، ومن بين الخدمات الأكثر شعبية التي وفرتها الشركة؛ تأمين طرق الاستلام المباشر من الموردين والاستلام من المستودعات مع التسليم مباشرة إلى العميل، فضلًا عن التخزين المؤقت لفائض المخزون.

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