هواوي تطلق أول منصة شاملة لدعم الشركات الناشئة في المنطقة

أعلنت هواوي عن إطلاق منصتها الشاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة والمطورين. وتعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها التي يطلقها أحد عمالقة التكنولوجيا العالميين في المنطقة. وفي إطار هذه المبادرة، تسعى هواوي إلى تمكين ومؤازرة رواد الأعمال المبدعين في المنطقة بما يساعدهم على تحقيق المزيد من التوسع والنمو من خلال الاستفادة من إمكانات وقدرات هواوي المتطورة وتقنياتها الداعمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هواوي ستستهل هذه المبادرة بإقامة سلسلة من الندوات والبرامج والمقابلات الشخصية خلال حدث “أسبوع هواوي للابتكار” الذي سيقام في “أنوفيشن هب”مركز دبي المالي العالمي. وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة والمطورين بما يتيح لهم تسريع وتيرة انخراطهم في السوق وتوسيع نطاق حضورهم وترسيخ مكانتهم من خلال التعمق أكثر في استكشاف مجموعة أدوات ووسائل هواوي وقدراتها، واكتساب معرفة قيّمة من خلال التواصل عن كثب مع أبرز الخبراء المتخصصين في القطاع.

كما تسعى هواوي إلى جعل تقنياتها وأدواتها في متناول المطورين بشكل مستمر انطلاقاً من حرصها على تقوية وتحفيز النظام الإيكولوجي القائم على التقنيات المبتكرة في المنطقة. وتوجّه هذه المنصة الشاملة دعوة مفتوحة إلى الشركات الناشئة لاستكشاف تجربة التدريب العملي المترافق مع خدمات الدعم في الموقع طوال رحلة تطورها التقني. وهذا النهج يتماشى مع التزام هواوي للعب دور فاعل في تأسيس نظام إيكولوجي شامل قائم على التعاون المفتوح بين الشركاء في إطار استراتيجية هواوي الرامية إلى توفير نمط حياة سلس يتماشى مع جميع السيناريوهات، ومعزز بالذكاء الاصطناعي، بحيث يشكل مصدراً لتحسين حياة الأفراد ومحفزاً للابتكار.

وقال آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، “من دواعي فخرنا المشاركة في “إنوفيشن هب” مركز دبي المالي العالمي وإطلاق منصتنا الشاملة الأولى من نوعها لدعم وتمكين الشركات الناشئة والمطورين ورواد الأعمال في المنطقة. كما يُشكّل مجتمع المتمرسين في التقنية ورواد الأعمال المزدهر انعكاساً للمشهد الاقتصادي النابض بالحيوية، ونحن نرى بأن من واجب الجميع، لا سيما الأطراف التي تمتلك الموارد وشبكة العلاقات الواسعة، تقديم العون والمؤازرة إلى جيل الغد من رواد الأعمال الناشئين. وفي هذا الصدد، نود دعوة المطورين والشركات الناشئة لزيارتنا خلال حدث “أسبوع هواوي للابتكار”، ونتطلّع إلى الالتقاء معهم عن قرب وتبادل الرؤى والتصورات واستكشاف تجربة تواصل تفاعلية بناءة ومثمرة.”

وتحدث لي شي، رئيس مجموعة أعمال الذكاء الاصطناعي والسحابة في هواوي الشرق الأوسط، قائلاً، “مما لا شك فيه أن علاقات التعاون والشراكة لها منافع كثيرة وهي حل رابح لكلا الطرفين. ونحن بدورنا نتعاون عن كثب مع الشركات الناشئة والمطورين المعنيين لتأسيس نظام إيكولوجي متطور ومزدهر بهدف المساهمة في دعم النظام الإيكولوجي للابتكار في المنطقة وتهيئة المقومات اللازمة للنجاح وتحقيق مستويات أعلى من التقدم التكنولوجي “.

يقع “أنوفيشن هب” مركز دبي المالي العالمي في “أفينيو البوابة” بمركز دبي المالي العالمي، ويلعب دوراً في تعزيز مساهمة مركز دبي المالي العالمي في بلورة استراتيجية دولة الإمارات للابتكار وخطة دبي 2021. ويضم “أنوفيشن هب” أضخم نظام إيكولوجي للابتكار، كما أنه يشكّل قوة دافعة لنمو وازدهار نجاح الشركات الناشئة والشركات القائمة المتخصصة في مجال الابتكار، والشركات الصاعدة من فئة “يوني كورن” وشركات التكنولوجيا البارزة ومختبرات الابتكار وشركات رأس المال المغامر والجهات التنظيمية والمؤسسات التعليمية بما يساهم في تسريع وتيرة نجاحها.

سيشتمل “أسبوع هواوي للابتكار”، الذي من المقرر انطلاقه في يونيو المقبل، على برامج وأنشطة متنوعة تهدف إلى تمكين جيل الغد من المطورين، بالإضافة إلى دعم قدرات الشركات الناشئة بالمهارات الرقمية التي تتيح لها تحديد الفرص الكامنة في ظل “الوضع الطبيعي الجديد” وكذلك توقع التحديات المحتملة. لمزيد من المعلومات حول “أسبوع هواوي للابتكار”، يرجى زيارة الرابط: https://bit.ly/3bR6NHZ.