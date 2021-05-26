دور الثقة في ازدهار المجتمع الرقمي



واجه العالم في الأشهر الماضية العديد من التحديات والاضطرابات التي أدت إلى تغيير طريقة حياتنا وعملنا وسفرنا بشكل كبير. كما ألقت الأزمة بظلالها على الأداء الاقتصادي، إذ تزايد الاعتماد على العمل عن بعد وعلى مختلف التقنيات الرقمية بشكل متسارع. ولا شك أن آثار التحول الرقمي ستطال الاقتصاد باعتباره أحد المحاور الهامة التي تركز عليها الحكومات حالياً لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة.

في ظل الواقع الجديد الذي يتطلب تعزيز أسس العمل الجماعي ودفع عجلة الابتكار أكثر من أي وقت مضى، برزت أهمية بناء الثقة والحفاظ عليها لا سيما فيما يتعلق بمستقبل التكنولوجيا في ظل التفاعل المتزايد بين الأنشطة الاجتماعية والتقنيات الحديثة التي باتت من ثوابت عملية التنمية وتحفيز الاقتصادات على مدار العقد القادم.

ويمكن تلخيص التفاعل بين الأنشطة الاجتماعية والتقنيات الحديثة ضمن طريقتين، تعتمد الأولى في التفاعل بين المجتمع والتكنولوجيا على اختيارنا للتقنيات الرقمية واستخداماتها، حيث توفر التقنيات الرقمية العديد من الإمكانات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ولكن استخدام التقنيات بطريقة غير منظمة لن يؤدي إلى الازدهار والحرية على المدى الطويل. لذا، تتعاون الحكومات والجهات التنظيمية في الشرق الأوسط وبقية دول العالم على وضع المبادئ والتوجيهات والقوانين التي تسهم في تعزيز التطور التقني وضمان استخدام الابتكارات التكنولوجية بالشكل الأمثل. ونظراً لتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الأنشطة الاقتصادية، أصبحت هناك كميات كبيرة من البيانات التي ينبغي نقلها وتخزينها ومعالجتها واستعادتها. وبالتالي برزت أهمية اللوائح والقوانين التي تنظم استخدام التقنيات بكفاءة وبشكل ملائم، ولكن يجب أن تكون تواكب القوانين التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع التقني وتكون متوازنة وعادلة بالنسبة لكافة الجهات المعنية بهذا الأمر.

تختلف الآراء حول النهج الذي يجب اتباعه، ونظراً لأهمية القضايا المطروحة، يجب على الهيئات التنظيمية والحكومات أن تجتهد في مسألة وضع القوانين المناسبة لمواكبة الابتكارات التقنية. وسيؤدي تطوير شبكات الجيل الخامس – على سبيل المثال – إلى تعزيز معايير الأمان في مختلف الشركات التي توفر خدمات الجيل الخامس، إذ يعتبر وضوح الهدف والتنفيذ من العوامل الجوهرية في تعزيز الثقة ورفع سوية العمل التعاوني لتحقيق المراد.

أما الطريقة الثانية التي يمكننا من خلالها تصميم التفاعل بين المجتمع والتكنولوجيا فتعتمد على المعايير، حيث يتزايد الترابط بين اقتصادات الدول بشكل غير مسبوق. ولا شك أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيداً من الترابط والاعتماد على التقنيات الرقمية على مدار الأعوام القادمة. وسيتم تقييم الاقتصاد العالمي بناءً على المعايير المشتركة. ولا تسهم المعايير في تنمية الأسواق فحسب، بل تؤدي دوراً أساسياً في حماية المستهلكين كذلك من خلال تعزيز التنافس بين شركات التصنيع للإيفاء بالمعايير التقنية. على سبيل المثال، أتاح معيار الجيل الثاني توفير خدمات الرسائل النصية والصوتية، فيما وفرت معايير الجيل الثالث الإنترنت عبر الهاتف المحمول. أما الجيل الرابع فأتاح توفير الخدمات التي تعتمد على البيانات الكبيرة وبث المحتوى عبر الأجهزة المحمولة. ويسهم الجيل الخامس في تعزيز مختلف الإمكانات الاقتصادية، إلا أن مستوى المنافسة ما زال مرتفعاً. كما توفر المعايير واللوائح نموذجان واضحان للتفاعل بين المجتمع والتكنولوجيا وتسهم في بناء الثقة، وتزداد كفاءتها كلما تم اعتمادها على نطاق أكبر.

بناء الاقتصادات الرقمية خلال المرحلة الراهنة يتطلب التركيز بالدرجة الأولى على تطوير مهاراتنا التقنية وتعزيز الثقة بين الشركاء كما كان الأمر في الماضي عندما بدأت التجارة الدولية بالنمو وفقاً لمساحات الحرية الكبيرة التي تم الاتفاق عليها وتيسيرها من مختلف الأطراف الدولية. وسيؤدي نمو الاقتصاد الرقمي بالدرجة الأولى إلى تغيير طريقة تفاعل الأشخاص مع بعضهم وبناء الثقة فيما بينهم من أجل إدارة أعمالهم التجارية، حيث تعتبر اللوائح المشتركة بين مختلف الدول العامل الأساسي في بناء الثقة المطلوبة. وفي ظل نمو الاقتصاد الرقمي واعتماده على البيانات، ستتزايد أهمية اللوائح المتعلقة بإدارة التكنولوجيا واستخدام البيانات في التجارة العالمية. لذا، يجب أن نعمل على بناء الثقة بين مختلف الأطراف على أساس مشترك ووفق معايير موحدة تصب في مصلحة الجميع.

وعندما نقول أن “الثقة مهمة” فنحن لا نعني الثقة بالشركاء التجاريين فحسب، بل يجب أن يثق المستهلكون بالتقنيات التي يستخدمونها كذلك. فعندما يعرف المستهلك أن التقنيات التي يستخدمها آمنة وتخضع لقوانين واضحة ستزداد ثقته بالتكنولوجيا، وبالتالي سيرتفع زخم منتوج هذه الابتكارات وتأثيرها الإيجابي على المجتمعات. ولا شك بأن القوانين المشتركة التي يتم اعتمادها على نطاق واسع ستسهم في تعزيز الثقة بدور التكنولوجيا وإسهاماتها في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، سيما في بلدان تمتلك استراتيجيات ورؤية وطنية واضحة تعول الكثير على الابتكار.

تعتمد التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي على اللوائح والمعايير. فإذا تم اعتماد المعايير في بلد واحد فحسب، يمكن أن تتجنب بعض الشركات التعامل مع هذا البلد، وبالتالي يخسر النظام الإيكولوجي عضواً أو أعضاء يمكن أن يكون لديهم العديد من الأدوات والحلول الجيدة لمستقبل هذا البلد. وفي ظل الترابط المتزايد بين الاقتصادات على المستوى العالمي، يجب أن نبذل مزيداً من الجهود لوضع الأطر التنظيمية الملائمة التي تتناسب مع احتياجات وقوانين مختلف البلدان.

اليوم، عملية بناء الاقتصاد الرقمي يتطلب التركيز بشكل أكبر على تعزيز الثقة والحوار بخصوص الأمن والمعايير. ويجب علينا أن نسعى بحرص لضمان احترام السيادة الرقمية والإلكترونية بشكل متبادل، وحماية خصوصية المستخدم وأمنه والسماح للبيانات بالتدفق عبر الحدود بشكل منظّم وآمن. وضمن هذا الإطار، تسهم سلاسل القيمة في الاقتصاد الرقمي والتي تعتمد على البيانات في تحقيق الازدهار في بلدان منطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم مثلما ساهمت سلاسل التوريد العالمية في انتشال ملايين الأشخاص من هموم تحديات وأزمات عصفت بهم. وفي الوقت الذي تزايدت فيه أهمية الثقة أكثر من أي وقت مضى، تسعى هواوي لزيادة مساهماتها لتحقيق مستقبل رقمي مزدهر. ونعمل بجد لنكون في مقدمة المساهمين لإعداد واعتماد المعايير الرقمية والتنظيمية على المستوى العالمي والتي تؤدي دوراً كبيراً في بناء الثقة المطلوبة.

لقد أدى تفشي الجائحة إلى إغلاق الحدود بين الدول والأماكن العامة، مما ساهم في تنامي بعض النزعات القومية الضيقة التي يجب التغلب عليها وتجاوزها من خلال بناء مزيد من جسور الثقة وتعزيزها في ظل استئناف الأعمال ومواصلة الأنشطة الاقتصادية بعد الجائحة، وتسخير الابتكارات التكنولوجية لصالح مستقبل البشرية.