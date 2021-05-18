“تيكستارز الرياض” تبدأ تسجيل الشركات الناشئة التقنية لدعمها وتسريع نموها وتمويلها

وتحرص الوزارة على دعم وتحفيز الشركات الناشئة تماشياً مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 ، واستناداً على مستهدفات إستراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات 2023م، وإيمانًا بأهمية ريادة الأعمال الرقمية، بصفتها رافدًا مهمًّا للاقتصاد الرقمي، ومحرك الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار الحقيقي في الرحلة نحو تجسيد التحول الرقمي الكامل.

ومن المقرر أن تتبنى مسرّعة “تيكستارز الرياض” عشر شركات ناشئة في برنامجها الأول بما يتيح لها إمكانية توسيع أعمالها وشراكاتها المتنوعة، كما ستحصل المشروعات المنخرطة في البرامج على تمويل قدره 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، بالشراكة من صندوق رائد فنتشرز الاستثماري، على أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، التي ستُوضّح ضمن البرامج.

ويبدأ التسجيل في مسرّعة “تيكستارز الرياض” بتاريخ 18 مايو 2021 عبر زيارة المنصة الإلكترونية https://riyadhtechstars.com/ar ولمدة 70 يوم، على أن يتم إغلاق التقديم في 28 يوليو، فيما تبدأ لجنة الفرز أعمالها في أغسطس 2021، ومن ثم انطلاق البرنامج في 7 نوفمبر 2021م.

وتقدم المسرّعة للشركات الناشئة المنظمة شبكة عالمية من المرشدين في أكثر من 150 دولة، وتضم 20,000 خبير ومرشد، وسيكون المرشدون متاحين للاجتماعات الفردية ويمكنهم مشاركة الخبرات من تجربهم العميقة في ريادة الأعمال الرقمية، وإقامة العلاقات مع الشركات الناشئة الواعدة، كما تقدم المسرّعة مشاركة المعرفة والخبرات من خلال المحاضرات يلقيها أعضاء من فريق وشركاء تيكستارز العالمية وضيوف بارزين حول التسويق وتحقيق الدخل وتصميم المنتجات، فيما ستحظى المشروعات المنظِّمة للبرنامج على تمويل قدره 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، على أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل التي ستُوضَّح ضمن البرامج.

ويشترط عند اختيار الشركات المرشحة للانضمام للمسرّعة، مطابقتها أهم المعايير ومنها: أن تكون شركات ناشئة مبتكرة وقابلة للتطوير، ووجود فريق متكامل المهارات، والالتزام بدوام كامل من قبل مؤسسي الشركة، وأن تكون شركة لديها منتج في السوق، وشركه ناشئة لديها إيرادات وعملاء، ويفضل أن تكون الشركة مسجّلة في المملكة أو في طور الحصول على سجل تجاري، ومؤسسين يتقنون اللغة الإنجليزية.

يُذكر أن منصة «تيكستارز» التي لديها نطاق شبكي واسع جداً امتد ليشمل أكثر من 150 دولة، وتضم أكثر من 20,000 خبير ومرشد، استثمرت في أكثر من 2,500 شركة ناشئة تبلغ قيمتها مجتمعة 204 مليارات دولار، ستتيح الشراكة معها فرصة لتوسيع أعمال الشركات الناشئة في المملكة التي باتت تشهد نمواً سريعاً في هذا المجال، وخاصة في ظل الدعم الحكومي المقدّر لمنظومة الشركات الناشئة، حتى باتت المملكة سوقاً يتيح الوصول إلى رؤوس الأموال والمواهب ويقدم مجموعة واسعة من الفرص.