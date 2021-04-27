انفاق 27.7 مليار دولار على تكنولوجيا المعلومات في السعودية

يتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في السعودية إلى 27.7 مليار دولار في العام 2021، بزيادة قدرها 2.2% عن العام 2020، وذلك وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث جارتنر.

وقد شهد العام 2021 زيادة في مبيعات الأجهزة الإلكترونية في السعودية، وذلك مع قيام المستهليكن في السعودية باستبدال وتحديث هواتفهم الذكية وكمبيوتراتهم المحمولة، حيث من المتوقع أن يتجاوز إنفاق المستخدمين في السعودية على الأجهزة حاجز 4.6 مليار دولار. في حين من المتوقع أن يشهد إنفاق المؤسسات السعودية على تكنولوجيا المعلومات النسبة الأكبر من النموّ خلال العام 2022 مع العودة للاستثمار في البرمجيات والخدمات بالتزامن مع تعافي الاقتصاد.

وفي هذا السياق قال جون ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: “مشاريع تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إما تم تعليقها أو إلغائها بسبب انتشار جائحة كورونا في المنطقة. لكن في عام 2021، ومع تراجع انتشار الجائحة، وفهم الشركات للقيمة الحقيقية التي توفرها منظومات العمل الرقمية المرنة، ستعود معدلات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى ما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا”.

أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، فمن المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 171 مليار دولار في العام 2021، بزيادة قدرها 4.5% عن العام 2020.

وسوف تعود مستويات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة، بل وسوف تتجاوز ذلك خلال العامين المقبلين. وقال السيد لوفلوك: “تفاوتت ردود الفعل تجاه هذا الوباء. فقد بدأت عمليات التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة دول الخليج، تتسارع قبل انتشار جائحة كورونا. وفي حين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات قد شهد نمواً بطيئاً في المنطقة في عام 2020”.

ولدعم جهود عمليات الرقمنة السريعة، سوف يعزز مدراء تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إنفاقهم على الخوادم والتطبيقات وبرمجيات البنية التحتية في عام 2021. فضلاً عن ذلك، سوف تؤدي الزيادة في أعداد العاملين عن بعد إلى زيادة الإنفاق على الأجهزة المحمول وتقنيات العمل عن بعد المختلفة مثل سطح المكتب كخدمة DaaS.