ما وراء تعاون تاتا كوميونيكيشنز مع بدالة إنترنت البحرين لتمكين التحول الرقمي؟

بضوء إبرامج اتفاقية لتوفير اتصال إنترنت عالي السرعة للحصول على جودة عالية من تجارب مشاهدة الألعاب والمحتوى للعملاء في البحرين، ما الذي يعنيه هذا التعاون بالنسبة لقطاع الأعمال في المنطقة وتمكين التحول الرقمي؟

مع انتشار شركات تزويد البث المباشر عبر الإنترنت وشركات الألعاب وعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، يتدفق قدر كبير من حركة البيانات نحو الشرق الأوسط، إلى جانب حركة بيانات الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في المنطقة وتحتاج إلى الوصول إلى مراكز البيانات أو المراكز السحابية في مكان آخر. تعاونت تاتا كوميونيكيشنز مع بدالة إنترنت البحرين لتوصيل شبكة موثوقة ومستقرة إلى المنطقة لأكثر من 10 سنوات. وتوسعت هذه الشراكة الآن لتقديم اتصال إنترنت عالي السرعة للمؤسسات العاملة في البحرين لدعم تطبيقات المستهلكين كثيفة البيانات وإيصال المحتوى إلى المملكة. ومن خلال الخبرة الإقليمية لبدالة إنترنت البحرين والحضور العالمي لشركة تاتا كوميونيكيشنز سيحصل العملاء على نظام كابلات بحري ذي جودة تقنية عالية ويتيح الوصول إلى الجزئين الشرقي والغربي من العالم. وبفضل تقنية OTU-4 (وحدة النقل البصري)، الجيل الجديد من التقنية البصرية المتطورة، سيساعد نظام شبكة كابلات تاتا العالمية TGN في الخليج شركات الجيل القادم الباحثة عن تنوع الشبكات والميزات المتقدمة لتطوير شبكة أساسية قوية ومرنة تربط بنيتها التحتية بجميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والهند وآسيا والمحيط الهادئ. ويشكل هذا الترابط بين الشبكات في جميع أنحاء العالم حجر الأساس لتوسيع نطاق الرقمنة لدى الحكومات والشركات في أي بلد.

2. حدّثنا عن مشهد وإمكانيات تقنية الجيل الخامس ” 5G” وتأثيرها على اقتصادات دول الشرق الأوسط؟

أدى الانتقال المتسارع نحو عالم رقمي كأولوية إلى زيادة أهمية اعتماد تقنية الجيل الخامس في رحلة التحول الرقمي بالنسبة للشركات والحكومات. وتعتبر الاستثمارات واسعة النطاق في عمليات نشر شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط دليلاً دامغاً على ذلك. وقد أصبحت تقنية الجيل الخامس حقيقة واقعة الآن، وستتطور استخداماتها خلال الأشهر/ السنوات القليلة القادمة. وستساعد على توفير سرعة أعلى وزمن تأخير أقل وعرض نطاق ترددي ومرونة أفضل لإثراء تجربة المستخدم النهائي. كما ستتمكن تقنية الجيل الخامس من زيادة تمكين الأعتماد على حلول إنترنت الأشياء (IoT) للتوسع إلى ما هو أبعد من أجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لتشمل ثورة المستشعرات وإنترنت الأشياء القائمة على السحابة وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحواف. ويمكن لقدرات اتصال الميل الأخير التي تمتاز بفترات تأخير أقل وتتاح عبر تقنية الجيل الخامس تمكين التحكم عن بُعد والتشغيل الذاتي للمؤسسات العالمية ذات القوى العاملة المتنقلة، مثل الرياضات العالمية وشركات الطيران أو الشركات التي تحتاج إلى حلول إنترنت الأشياء المتوافقة على الصعيد العالمي كالخدمات اللوجستية وصناعة السيارات، مما يعزز مرونة الشركات ويوسع نطاق خدماتها نحو العالمية.

3. ما رأيك في جهود الشرق الأوسط لبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية؟

لقد شهدت البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط تغيرات كبيرة، وجاءت جائحة كوفيد-19 لتضخ قوة دفع إضافية لهذا الاتجاه الحالي. وينصب التركيز على إثراء تجارب المستهلك عبر منصات متنوعة مثل إيصال المحتوى والألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي والأحداث الإعلامية عبر الإنترنت وغيرها. وتعمل شركات الاتصالات في دول الشرق الأوسط مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان على تمكين كل ذلك عبر خوض قفزة تكنولوجية عملاقة نحو قيادة البنية التحتية الرقمية “المشاريع الجديدة لبناء وتطوير الشبكات” في المنطقة لدعم توافق تطبيقات الجيل التالي مع شبكاتها بالتعاون مع شركات الاتصالات العالمية مثل تاتا كوميونيكيشنز.

شهدت المنطقة زيادة ملحوظة في اعتماد السحابة مما عزز استخدام الشبكات المتقدمة المعرفة بالبرمجيات “SDN”، والتي تحتاج إلى تطوير تقنيات الجيل التالي مثل OTU-4 والتي نجلبها للمنطقة عبر شبكة كابلات منطقة الخليج TGN-Gulf الخاص بنا. ويشكل ذلك تحولاً نوعياً في الذهنية السائدة في المنطقة التي كانت سابقاً شديدة التنظيم والتحفظ بشأن بياناتها لتصبح الآن أكثر مرونة بعد تبني السحابة.

4. أخبرنا أكثر عن خطط تاتا كوميونيكيشنز في المنطقة للعام 2021؟

تسعى تاتا كوميونيكيشنز لزيادة تركيزها في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى ومضاعفة أنشطتها في الأسواق ذات الإمكانات العالية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر وكينيا وجنوب أفريقيا وتركيا وموريشيوس. ونعمل على تطوير منظومة متكاملة من الشركاء في كل من هذه البلدان، مع منظمات مثل “بدالة إنترنت البحرين”. ونهدف من خلال الفوائد المكتسبة من هذه الشراكات المميزة إلى تقديم تجارب سلسة وعالية الكفاءة للمستخدمين النهائيين وتمكين تقنيات اتصال الجيل التالي بسعات عالية للشركات العالمية متعددة الجنسيات. ونواصل توسيع وتعزيز قدراتنا في دول مجلس التعاون الخليجي كما ونعمل أيضًا على التحول إلى خدمة كاملة ومزود اتصالات محايد لشركات البث عبر الإنترنت والشركات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات العاملة في المنطقة. ويعد استحواذنا مؤخراً على ترخيص تقديم خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية دليلاً دامغاً على هذه الجهود.