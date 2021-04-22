انطلاق قريب لـ فيرجن موبايل الكويت

أصبحت “فيرجن موبايل الكويت” رابع مزود لخدمات الاتصالات كأول مشغل شبكة اتصالات متنقلة افتراضية (MVNO) في الكويت بعد اجتيازها متطلبات الترخيص من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات “سترا” ، و من المقرر إطلاق “فيرجن موبايل الكويت”في الربع الرابع من العام الجاري 2021

بحسب إعلان “فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا” الذي ورد فيها أنها ستقدم خدماتها عبر شراكة استراتيجية حصرية مع “stc الكويت” لإدارة العمليات، كما نجحت الشركة بتأمين تمويل مقسم بين الدين والأسهم.

وتعتزم الشركة إطلاق خدمتها القائمة بالكامل على التطبيق الذكي في الكويت تحت علامة “فيرجن موبايل”، وهي مصممة خصيصًا لخدمة الشباب الشغوف بالتقنيات الرقمية، وتقديم المزيد من الخيارات للعملاء. وبذلك ستصبح الشركة رابع مزود لخدمات الاتصال في الكويت وستدير عملياتها عبر الشبكة القائمة لـشركة الاتصالات الكويتية “stc”، في حين ستعتمد جميع تقنيات التشغيل والتطبيق الذكي على المنصة الرقمية الموثوقة والمثبتة لفيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا بحسب بيان الشركة.

في هذا الصدد قال إريك دودمان نيلسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لفيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا توسيع نطاق علامتنا إلى الكويت. فبعد عمليات إطلاق ناجحة أخرى في مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي نستكمل التزامنا بالمنطقة عبر توفير المزيد من الخيارات للعملاء، ودفع حدود الاتصالات التقليدية إلى آفاق جديدة مع عروضنا الرقمية المبتكرة. ونحن نؤمن بأن إطلاق فيرجن موبايل في الكويت هو بداية مرحلة جديدة لم يسبق لها مثيل من الاتصالات والخدمات القائمة على احتياجات العميل.”

وبموجب الشراكة مع فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، ستعمل شركة الاتصالات الكوتية “stc ” كمزود المرافق المستضيفة لعمليات فيرجن موبايل الكويت، ما سيمكنها من تقديم خدمات رقمية مبتكرة وعالمية المستوى للعملاء في دولة الكويت.يذكر أن فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل حاليًا في أسواق أخرى بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، كما تقدم خدمات استشارية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) في الإمارات العربية المتحدة. وهي تلبي منذ عام 2007 احتياجات أعدد متزايدة باستمرار من مستخدمي الهاتف المحمول عبر منتجات وخدمات عالمية المستوى، ليتجاوز عددهم الآن 3 ملايين عميل في جميع أنحاء المنطقة.