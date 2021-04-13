عبد الرحمن الذهيبان مديرًا عامًا لشركة غوغل كلاود

أعلنت غوغل اليوم عن تعيين عبدالرحمن الذهيبان مديرًا عامًا لشركة غوغل كلاود في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. سيقود الذهيبان إدارة المبيعات الخاصة بالشركات على صعيد المنطقة، بالإضافة إلى دعم مسيرة التحوّل الرقمي لدى عملاء وشركاء غوغل كلاود الحاليين والجدد ودفع عجلة نمو الشركة في مختلف المجالات.

يعدّ عبدالرحمن الذهيبان من كبار الروّاد في القطاع ولديه خبرة تزيد عن 25 عامًا في قيادة الفرق ووحدات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والبرمجيات والبنية التحتية للأجهزة. وينضم الذهيبان إلى غوغل كلاود قادمًا من شركة أوراكل، حيث شغل أخيرًا منصب نائب أول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا. وقبل انضمامه إلى أوراكل، تولّى الذهيبان عدة مناصب قيادية في “مجموعة يونكس للاستشارات”.

وهو عضو حالي في برنامج “سواعد” الإرشادي الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. وكان قبل ذلك عضوًا تنفيذيًا في مجموعة القيادات العربية الشابة، وهي جمعية لها دور مهم في الارتقاء بالعالم العربي. وقد صنّفته مجلة “فوربس الشرق الأوسط” ضمن قائمة أفضل 100 مدير تنفيذي في الشرق الأوسط .