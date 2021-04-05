لماذا أصبح تقييم القدرات القيادية للمديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط ضرورة أساسية في ظل الظروف الحالية ؟

ألقت الأعباء الاقتصادية التي فرضتها تداعيات أزمة النفط في منطقة الشرق الأوسط بثقلها على كاهل المدراء التنفيذيين قبل أن تظهر أزمة كوفيد-19 حاملة معها تحديات جديدة لا حصر لها. إلا أن الأزمات دائماً ما تحمل معها فرصًا جديدة تتيح للقادة إبراز إمكاناتهم وقدراتهم الحقيقية ، خصوصاً وأن حجم الوباء العالمي المستمر يتطلب كفاءات قيادية استثنائية أكثر من أي وقت مضى.

ومع بداية الأزمة، تمكّن العديد من القادة من مواجهة التحدي بحماس و تخطي التوقعات. إلا أن بعضهم، ومع مرور الوقت، لم يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء.

ويعتبر هذا الأمر طبيعيًا، فعند مواجهة أزمة ما، عادة ما يجد الأفراد أنفسهم يمرون بأربعة مراحل: “الصدمة”، ثم “الإستجابة” ثم ” الحلّ”، حيث يعتمدون حلولاً جديدة، وأخيراً “التغيير”، حيث يتغير الفرد ليتأقلم مع الواقع الجديد.

تقييم المهارات القيادية المناسبة

هنا يبرز السؤال حول كيفية تحديد الأفراد الذين يمكن الاعتماد عليهم ومعرفة من منهم يمتلك القوة الكافية لمواصلة المسيرة. لهذا السبب، إستندت شركة “إيجون زندر” إلى سنوات من الخبرة في إدارة الأزمات وقامت بإنشاء وتقديم منهجيات تقييم عمليّة وفعّالة تظهر بوضوح من يمكنه إدارة الأزمات طويلة الأمد مع الحفاظ على قدراته كقائد عالي الكفاءة.

فمنذ بداية الوباء، أكملت “إيجون زندر” أكثر من 250 تقييم قيادي لعملائها في الشرق الأوسط لتحديد المدراء التنفيذيين والمرشحين القيادين الذين يمتلكون المرونة الكافية للتعامل مع الأزمات طويلة الأمد، وكيف يمكن تطويرهم ليصبحوا القادة المناسبين لمواجهة هذه الأوقات العصيبة.

نظرًا إلى أن جميع التقييمات القيادية جرت عبر الإنترنت و بِغَضِّ النظر عن المناطق الجغرافية، فقد تمكنت الشركة من حشد فريق خبراء مناسب للإشراف على تلك التقييمات. فعلى سبيل المثال، أراد أحد العملاء من الشركات العالمية، والذي يمر بمرحلة انتقالية على مستوى القيادة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تحديد مكامن القوة من حيث القدرة على تقديم الخدمات وإتمام عملية التحول تحت وطأة الضغوط التي فرضها الوباء. وبالفعل، تمكن فريق شركة “إيجون زندر” المؤلف من مستشارين قياديين من المنطقة والعالم من تحديد مكامن القوة غير المكتشفة في المؤسسة وبالتالي تقديم المشورة للمدير التنفيذي ومجلس الإدارة حول كيفية اختيار الأفراد الذين يمكن أن يقدموا أفضل قيمة للشركة، وأين وكيف يمكن إشراكهم بطريقة عملية وهادفة.

تحديد نقاط قوة الشخصية الثلاث

نجد بأن القادة ذوي الأداء العالي والمرن يشتركون في ثلاث نقاط. أولاً، “الكفاءات القيادية الفعالة” التي تسمح لهم بتطوير الإستراتيجيات والمُهل الزمنية وتحقيق النجاح التجاري. ثانياً، “سمات الشخصية المناسبة” التي تشمل الاستقرار العاطفي والرغبة بالتغيير. وأخيراً، “القدرة على التطور والتعلم” حتى في أوقات الأزمات. وبالتالي، فإن شركة “إيجون زندر” تعتمد على قياس هذه العوامل الثلاث خلال تقييم القدرات القيادية من أجل تحديد القيادات عالية الكفاءة في أوقات الأزمات.

تعتبر التقييمات القيادية مفيدة بشكل خاص في الوقت الحالي من أجل تحديد وتطوير المواهب الوافدة والمحلية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد موطنًا للشركات العائلية أو تلك المملوكة للحكومات. وعلى إثر المبادرات الحكومية لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، تحاول العديد من الشركات تحديد المواهب الوطنية ورعايتها لتولي أدوار قيادية مهمة. وفي الوقت نفسه، لا ترغب في منع الوافدين أصحاب الكفاءات من تولي المناصب العليا.

وقد ساعدت التقييمات أحد عملاء شركة “إيجون زندر” في توجيه عملية تخطيط التعاقب الوظيفي بنجاح. وبذلك، تمكنت الشركة من تطوير المواهب الوطنية الشابة بالشكل المناسب، إضافةً إلى “الرهان” على المواطنين ذوي الخبرة الأقل والإمكانات العالية ، وإستيراد المواهب ذوي خبرة مناسبة عند الحاجة.

يتزايد اهتمام القادة اليوم بالمشاركة في هذه التقييمات من أجل تحديد مكامن قوتهم والنقاط التي يجب العمل على تطويرها، وبث طاقة جديدة في مؤسساتهم. وعلى حدّ تعبير رئيسة “إيجون زندر”، جيل أدير، فإن “الإستعداد للقيادة على أعلى المستويات في الأعمال والمجتمع يتطلب من القادة تعزيز قدرتهم على فهم أنفسهم والحدّ الأقصى لقدراتهم حتى يتمكنوا من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة – ومساعدة المؤسسات على إطلاق العنان لإمكانياتها أيضًا”.

لا شك بأن أزمة كوفيد-19 قد ألقت الضوء على ضرورة قيام القادة بالرد والتفاعل، التصرف بمرونة والتعلم من أخطائهم، حيث أن تقييم القدرات القيادية تساعد في الكشف عن الشخص المناسب لأداء المهمة وكيفة تطوير وتنمية مهاراته على المديين القريب والبعيد.