أسهم شركات التجارة الإلكترونية تواصل زخمها القويّ مع تحرك مسيرة النمو وفق سلوكيات الإنفاق

ما زال الزخم القويّ سمة واضحة على أسهم التجارة الإلكترونية خلال العام الجاري. وكشفت اثنتان من أكبر الشركات العالمية في قطاع التجارة الإلكترونية، أمازون وعلي بابا، عن تحقيق أرباح قوية في الربع الأخير من عام 2020، ما عزّز المعنويات في القطاع، ودفع التجارة الإلكترونية نحو مستويات قياسية جديدة كلياً.

وبحسب ساكسو بنك، البنك الرائد في مجال التكنولوجيا المالية والتنظيمية، ارتفعت سلة أسهم شركات التجارة الإلكترونية بنسبة 14.8% على أساس سنوي، مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين، وأرباح إيجابية في الربع الأخير من العام.

وتصدّرت أمازون وعلي بابا قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في قطاع التجارة الإلكترونية، ولا سيما بين عملائنا من سكان دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: “تسببت أزمة كوفيد-19 بارتفاع كبير في طلب المستثمرين على أسهم التجارة الإلكترونية، حيث كانت الشركات المعنية المستفيد الأكبر من هذه الأزمة، وما رافقها من عمليات إغلاق احترازي عطّلت جميع الاقتصادات الرئيسية. واضطر المستهلكون للشراء عبر الإنترنت، ما عزّز معدلات النمو والأرباح”.

وبينما استند ارتفاع معدلات النمو والأرباح إلى سلوكيات المستهلكين جراء أزمة كوفيد-19، ستشهد شركات التجارة الإلكترونية مرحلة نمو تالية انطلاقاً من التحول نحو أكبر ثلاث فئات بيع بالتجزئة هي: المستلزمات المنزلية والصحة والسيارات؛ حيث تواصل الإنترنت رسم الملامح الأساسية لقوّة وسلوكيات الشراء التي يتبعها الأشخاص تحت سن الأربعين عاماً.

النمو المتوقع في المستقبل:

تجاوزت معدلات انتشار التجارة الإلكترونية في مجال الإلكترونيات الآن 50%، وتزيد على 25% في الملابس، ومن المرجح أن تواصل نموها. وتشير هذه الأرقام إلى النسبة المئوية المتوقعة لإجمالي مبيعات التجزئة في المستقبل، حيث تنتقل بقيّة فئات البيع بالتجزئة إلى الإنترنت. وفي قطاع السيارات، أظهرت تسلا إمكانية إجراء الكثير من طلبات شراء السيارات عبر الإنترنت، وبأقل مساحة ممكنة للتخزين.

وينبغي أخذ توجهين رئيسيين بعين الاعتبار على نطاق أوسع. في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ستحقق التجارة الإلكترونية نموها المستقبلي بفضل زيادة انتشار الفئات الحالية مثل الأجهزة الإلكترونية والملابس، مع تحقيق أكبر نمو ممكن لفئات المستلزمات المنزلية والصحة والسيارات.

وفي الأسواق الناشئة، ستتمثل الدوافع الرئيسية في التجارة الإلكترونية للأجهزة الكهربائية والملابس، حيث ستلحق دول الأسواق الناشئة بدول العالم المتقدم. وتعد هذه التوجهات مهمة للمستثمرين من حيث التوجهات الرئيسية التي ينبغي عليهم تتبّعها ضمن قطاع التجارة الإلكترونية في عام 2021.

وأضاف جارنري: “من المهم أن تدرك بصفتك مستثمراً أهمية عدم التركيز على الأداء، بل الاهتمام بالموضوع العام وتوقعاته والبحث في الأسماء الفردية”.