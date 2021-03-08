السعودية: تدشين أكبر مركز تحكم بالعمليات الرقمية في الشرق الأوسط

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن مركز التحكم بالعمليات الرقمية يشمل منظومة من العمليات الرقمية المتقدمة في عدة مجالات، كالمحاكاة وإدارة البنية الرقمية والأزمات الرقمية، وإعادة الابتكار ضمن مجموعة من الحلول الرقمية، كما يعد منطقة فنية شاملة وكاملة تحت معايير أمنية عالية.

وبين المهندس الناصر أن المركز سيعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للأعمال ” HUB”، ويمثل لبنة أساسية لتكون الشركة مركزاً إقليمياً بمنظومة من الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يحقق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية STC ” تجرأ ” لتمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة، التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات، وتعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات، لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة.

ويشغل المركز أكبر البوابات الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تربو سعتها على 8.4 تيرات في الثانية، وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية، وهي أحدث نظم الحماية والتوزيع بالعالم، المستخدمة لأول مرة في المنطقة، لتأمين منظومة خدمات الشركة بشكل عام، ومنظومة دوائر وحلول نقل خدمات البيانات والدوائر الصوتية لجميع العملاء، إضافة إلى العديد من أنظمة توطين المحتوى العالمي لتكون شبكة STC من أكثر شبكات العالم نقلا لحركة الإنترنت خصوصا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تشغيل ومراقبة أكبر وأحدث شبكات التراسل بعيدة المدى في المنطقة، وتربو على 155000 كم من الألياف البصرية ستسهم في تعزيز ربط الشرق بالغرب عبر المحطات البحرية القارية في عدد من المدن الساحلية في الخليج العربي في مدينة الخبر وساحل البحر الأحمر في مدينة جدة وينبع، وبصدد إضافة محطات جديدة في مدينتي ضبا وحقل لتوفير أنظمة ربط ذكية لجميع أنظمة الكوابل البحرية بالعالم التي تتجاوز 100 محطة عبر القارات بأطوال تزيد على 35000 كم من الكوابل البحرية القارية.

ولحماية هذه المنظومة التقنية من المخاطر السيبرانية، زُود المركز بأكبر وأحدث مركز عمليات الأمن السيبراني في المنطقة (SOC) ، يديره خبراء في الأمن السيبراني من ذوي المهارات العالية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، للوصول إلى شبكة وطنية آمنة.

وعملت STC على خطة لنشر شبكة الجيل الخامس في أكثر من 47 مدينة حول المملكة، في خطة لتعزيز ريادتها في تغطية الجوال الموثوقة، ونشر أكبر شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، وسنعمل في المرحلة القادمة على توسيع نشر شبكة الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية، لتشمل أكثر من 71 مدينة في مختلف أنحاء المملكة، ما أسهم في جعل المملكة ضمن أفضل عشرة دول في العالم في سرعة الإنترنت عبر شبكة الجوال بشكل عام حسب تصنيف أوكلا العالمية.