4.6 مليار درهم أرباح “ألفا ظبي القابضة” في الربع الأول من 2024

كشفت النتائج المالية لشركة “ألفا ظبي القابضة” ومقرها أبوظبي، عن الربع الأول من العام الجاري تسجيل صافي أرباح بنحو 4.6 مليار درهم.

وفقا لبيان المجموعة الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”، بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2024 نحو 14.2 مليار درهم بزيادة 11%، مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

صافي الأرباح التشغيلية

وارتفع صافي الأرباح التشغيلية لمجموعة ألفا خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 232% مقارنة بالربع الأول من 2023.

وفقا لبيانات المجموعة التي تعمل ضمن القطاع المالي، بلغ معدل الزيادة في السيولة نحو 29% (على أساس سنوي)، ووصل الرصيد النقدي لشركة “ألفا ظبي القابضة” نحو 21.5 مليار درهم.

أصول ألفا ظبي

وبلغ إجمالي أصول الشركة نحو 147.4 مليار درهم، بينما سجلت حقوق الملكية للشركة نحو 79 مليار درهم.

وقالت المجموعة في بيانها إن استثمارات الشركة في القطاعات الصناعية والعقارية والإنشاءات ساهم بنسبة 37% و33% و18% من إجمالي الإيرادات على التوالي.