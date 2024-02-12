فريق التحرير by فريق التحرير

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3.035 مليار درهم إيرادات “إمباور” في عام 2023

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 6.2%، وارتفع صافي الربح الأولي بنسبة 6.1% ليصل إلى 1.083 مليار درهم.

فريق التحرير by فريق التحرير

حققت مؤسسة “إمباور” إنجازاً استثنائياً خلال عام 2023، حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.035 مليار درهم، بنمو 8.7% مقارنة بعام 2022.

شهدت المؤسسة نمواً ملحوظاً في جميع مؤشراتها المالية، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 6.2%، وارتفع صافي الربح الأولي بنسبة 6.1% ليصل إلى 1.083 مليار درهم.

وبلغت الأرباح الصافية بعد التعديلات 960 مليون درهم، مما سمح للمؤسسة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 850 مليون على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر.

أبرز إنجازات “إمباور” خلال عام 2023:

  • توسيع قاعدة عملائها لتشمل 1522 مبنى، بنمو 4% مقارنة بعام 2022.
  • تجاوز طول شبكتها من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى 398 كيلومتراً، بنمو 4.7% مقارنة بعام 2022.
  • توقيع اتفاقيات لتزويد مشاريع ضخمة مثل “مدينة دبي الملاحية” و”شوبا هارتلاند” بخدمات تبريد المناطق.
  • البدء بتقديم خدمات تبريد المناطق لمطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.
  • إنجاز عمليات التوسع والتطوير النوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري.
  • دعم مختلف القطاعات في إمارة دبي لتحمل مسؤولياتها في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مساعي دبي في بلوغ الاقتصاد الأخضر.
  • تشغيل محطة تبريد مناطق جديدة في مدينة “دبي لاند”.
  • تحديث محطة تبريد “جي بي آر” بتقنيات عصرية مبتكرة.
  • تشييد محطة تبريد مناطق عصرية من الجيل الجديد في منطقة جميرا.
  • اعتماد تقنيات التناضح العكسي لتنقية المياه الناتجة عن عمل أبراج التبريد وإعادة استخدامها.
إمباور

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...