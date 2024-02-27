211 مليار دولار إيرادات مايكروسوفت خلال 2023.. الأعلى في التاريخ

على مدى العقد الماضي، زادت إيرادات شركة مايكروسوفت بأكثر من الضعف، مدفوعة بخطوط الإنتاج الرئيسية مثل بنيتها التحتية السحابية الذكية.

إضافة إلى ذلك، أطلقت مايكروسوفت محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، Copilot العام الماضي، والذي حقق بالفعل 12 مليار دولار للشركة.

وبعيدا عن محرك البحث هذا، تعمل مايكروسوفت على تطوير مجموعة من الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل Azure Arc، وهي منصة حوسبة سحابية تضم 18000 عميل.

وفي عام 2023، ارتفعت إيرادات مايكروسوفت إلى مستوى قياسي قدره 211 مليار دولار مع تسارع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وصلت قيمة مايكروسوفت إلى 2.8 تريليون دولار مع توافد المستثمرين على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في العام الماضي. وسط النمو القوي، إليك مقدار الإيرادات التي تم تحقيقها من خطوط منتجات Microsoft في عام 2023:

يشكل قطاع خدمات الحوسبة السحابية نحو 38% من إجمالي إيرادات مايكروسوفت في عام 2023، ويكسب أكثر من أي قطاع آخر على المدى الطويل.

توفر هذه الخدمات السحابية الذكية الخوادم ووحدات التخزين ومراكز البيانات التي تمكن الشركات من تشغيل مواقع الويب وخدمات الحوسبة الأخرى دون الحاجة إلى شراء أجهزة وبرامج فردية.

وكان ثاني أعلى محرك للإيرادات هو برامج مجموعة المكاتب السحابية، حيث حققت مبيعات Microsoft 365 إيرادات بقيمة 49 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، حقق قطاع أجهزة الألعاب من مايكروسوفت 15 مليار دولار في واحدة من أفضل سنواته على الإطلاق.

وفي عام 2023، استحوذت مايكروسوفت على شركة Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار، المعروفة بلعبتي World of Warcraft وCall of Duty، وكانت هذه أكبر عملية استحواذ للشركة في تاريخها.

بعد تراجع إيرادات الألعاب، تراجعت إيرادات شركة Copilot، محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث شكلت 6% من إيرادات عام 2023.

ومع استمرار الخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في اكتساب الزخم، يبقى أن نرى ما إذا كانت إيرادات مايكروسوفت ستستمر في رؤية نمو قوي.