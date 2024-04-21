تشغيل 164 ألف موقف ذكي للسيارات في الرياض

وقّعت شركة “حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات”، التابعة لشركة “باتك”، اتفاقية إطارية مع شركة “سلوشنز” لتشغيل وصيانة 164 ألف موقف ذكي للسيارات في العاصمة الرياض.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين وتوفير خدمات مواقف السيارات العامة في الرياض من خلال تقديم تقنيات حديثة وكوادر متخصصة لإدارة وصيانة هذه المواقف.



وأكدت الشركة أن قيمة الاتفاقية قد تتجاوز 10% من إيراداتها، وفقًا للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2023، عند تشغيل المشروع بكامل طاقته.



وتمتد مدة العقد لمدة 10 سنوات، حيث تتضمن الاتفاقية توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة، بالإضافة إلى توفير السيارات والوقود اللازم لتشغيل وصيانة خدمات المواقف العامة الذكية للمركبات في الرياض. تستهدف المرحلة الأولى من المشروع تشغيل 164 ألف موقف عام، تغطي 12 منطقة في العاصمة.



ومن المتوقع أن يلعب هذا المشروع الذكي دورًا هامًا في تحسين تجربة المركبات وإدارة المواقف العامة بكفاءة أكبر في الرياض.



التوجهات الحديثة و التقنيات المستخدمة في #المدن_الذكية #حلول_المدن_الذكية pic.twitter.com/W6zyt1BFsm — حلول المدن الذكية Smart Cities Solutions (@scsc_sa) March 25, 2024