 يو جوت أجيفت توفر لشركائها بطاقات هدايا إلكترونية وفقاً لطلبهم

قال حسين مكية، الرئيس التنفيذي لدى “يو جوت أجيفت” (yougotagift) إنه بات بإمكان الشركات الحصول على بطاقات هداياً إلكترونية وفقاً لحاجاتها وطلباتها. وأشار خلال مقابلة مع مجلة “أريبيان بزنس” إلى أن سوق بطاقات الهدايا الإلكترونية تشهد نمواً سريعاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ما يلي نص المقابلة:

هلّا شرحت بإيجاز ما هي يو جوت أجيفت وما هي الخدمات التي تقدمها؟

تأسست يو جوت أجيفت YOUGotaGift في عام 2013 ، وهي المتجرالرائد لبطاقات الهدايا الرقمية (بطاقات الهدايا الإلكترونية) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع أكبر كتالوج يضم أكثر من 700 علامة تجارية إقليمية ، تقوم يو جوت أجيفت YOUGotaGift بتوزيع بطاقات الهدايا الإلكترونية الخاصة بها من خلال شبكة واسعة من العملاء عبر شبكات الولاء والحوافز واونلاين والبيع بالتجزئة والشبكات الدولية الأخرى. لقد قمنا ببناء وتوسيع مجموعة بطاقات هدايا شاملة (عملة تحمل علامة تجارية) لتلبية الطلب الناشئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تشمل:

حلول مباشرة إلى المستهلك (D2C) من خلال منصة هدايا المستهلك الخاصة بـ يو جوت أجيفت YOUGotaGift (الويب والجوال) والتوزيع الرقمي ، وتوزيع التجزئة حلول حافزة للشركات لمكافأة الموظفين والعملاء، وبرامج الولاء لاسترداد النقاط حلول التاجر التي تقدم برنامج بطاقة هدايا متعدد القنوات (SaaS) لتجار التجزئة

ما هو حجم سوق بطاقات الهدايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ وهل تُعد من القطاعات الناشئة أم الناضجة؟

يشهد سوق بطاقات الهدايا نمواً سريعاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع في دولة الإمارات نمواً سنوياً بنسبة 13.9% ليصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي في 2022، بحسب موقع ResearchAndMarkets.com. ومن المتوقع نمو القطاع في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي يبلغ 14.4% لتصل قيمته إلى 1.4 مليار دولار أمريكي هذا العام. وترجع حوالي 20% من قيمة السوق في الإمارات والسعودية إلى بطاقات الهدايا الرقمية، مما يدل على الفرصة الكبيرة أمام القطاع.

كيف ينطبق مفهوم بطاقات الهدايا على المعاملات بين الشركات بالمقارنة مع مفهوم تجارة التجزئة؟

تختلف حلول بطاقات الهدايا للشركات بناءً على أهداف العمل. تخدم بطاقات الهدايا الإلكترونية احتياجات الشركات لمكافأة موظفيها أو عملائها أو شركائها التجاريين بسهولة على الفور دون متاعب الخدمات اللوجستية وتلبية الطلبات. وبالمثل ، يتم تقديم بطاقات الهدايا الإلكترونية على نطاق واسع في برامج الولاء من الدرجة الأولى كخيار استرداد لنقاط الولاء الخاصة بك. يسهل دمجها ، وتوفر مجموعة كبيرة من العلامات التجارية ، ويمكن تسليمها على الفور ، وتسمح للعملاء باسترداد القيمة المنخفضة للنقاط في وقت واحد ، مما يزيد من التفاعل والولاء.

ما هي الميزات التي توفرها بطاقات الهدايا للشركات؟

تقدم بطاقات الهدايا طريقة مبسطة ومريحة للشركات لتحفيز الموظفين ومكافأتهم وبناء مصادر دخل إضافية عن طريق بيع بطاقات الهدايا ذات العلامات التجارية. مع يو جوت أجيفت YOUGotaGift ، يمكن للشركات الوصول إلى أكبر كتالوج لبطاقات الهدايا الإلكترونية في المنطقة ، مع أكثر من 700 علامة تجارية متكاملة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تغطية دولية موسعة ، مما يتيح الاختيار والمرونة للعملاء والمستهلكين. تقدم يو جوت أجيفت YOUGotaGift أيضًا أكثر من 2000 علامة تجارية دولية ضمن البرامج الإقليمية والدولية.

تحدثت عن بطاقات الهدايا بصفتها العملات الخاصة بالعلامات التجارية. ما معنى ذلك بالضبط؟

لا يقتصر مفهوم بطاقات الهدايا على منح الهدايا فحسب، إذ تُعد عملات خاصة بالعلامات التجارية يمكن الاستفادة منها بطرق مختلفة، بفضل إمكانية تخزين قيمة من علامات محددة، حيث يعزز اسم العلامة من العرض والعكس بالعكس. وتطورت بطاقات الهدايا من شكلها الملموس إلى شكل متقدم من برامج التجارة والحوافز، والتي يمكن إدارتها بكل سهولة ويسر بفضل التحول إلى الرقمية.

يمكن تعريف العملة ذات العلامات التجارية على أنها – مخزن للقيمة ووسيلة لتبادل السلع والخدمات من علامة تجارية معينة ؛ يتضمن ذلك أي طريقة دفع مادي أو رقمي من علامة تجارية … مثل نقاط الولاء أو القسائم أو بطاقات الهدايا.

في YOUGotaGift ، تتمثل رؤيتنا في نشر السعادة من خلال العملات ذات العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ومهمتنا هي جعل العملة ذات العلامات التجارية متاحة في برامج الدفع اليومية للأعمال والمستهلكين.

أعلنتم مؤخراً شراكةً مع تابي، ما هي طبيعة هذه الشراكة، وكيف تنعكس على عملائكم؟

أقمنا شراكة مع تابي لتعزيز قدرة عملائنا على استخدام حلول الدفع المرنة من تابي، والتي تتيح تقسيم تكاليف مشترياتهم إلى أقساط متعددة بدون فائدة. وبات بإمكان عملاء يو جوت أجيفت في الإمارات والسعودية الاستفادة من خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً من خلال تابي على تطبيق يو جوت أجيفت على الهواتف المحمولة (ستتوفر هذه الميزة قريباً على موقع يو جوت أجيفت). في وقت ما ، بالنسبة للمستهلكين ، كانت بطاقات الهدايا مجرد توفير للوقت وخيار سهل للهدايا الموسمية واحتفالات الذكرى السنوية للعمل ، ولكن الآن بطاقات الهدايا لها العديد من الاستخدامات بخلاف الهدايا. يشتري المستهلكون بطاقات الهدايا بسعر مخفض لادارة الميزانية الاسرية أو يشترون هدية بأفضل سعر.وتتيح الشراكة سُبُلاً جديدةً للمتسوقين للتخطيط لمناسباتهم، مثل أعياد الميلاد والعطلات وحفلات الزفاف وغيرها، من خلال تمكينهم من شراء بطاقات الهدايا من سوق يو جوت أجيفت الذي يضم أكثر من 700 علامة والدفع إلكترونياً أو حتى الدفع لاحقاً.

كيف تختلف بطاقة HappyYOÜ التي أطلقتموها مؤخراً عن بطاقة الهدايا العادية الموجودة على الموقع؟

تستمر صناعة بطاقات الهدايا في الازدهار في جميع أنحاء العالم، حيث يشهد سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا في عمليات شراء بطاقات الهدايا والعطاءات، خاصة بعد الوباء. بطاقة الهدايا سعادة HappyYOÜ متعددة العلامات التجارية هي بطاقة هدايا رائعة مبتكرة يمكن استبدالها في جميع العلامات التجارية الشريكة لنا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان، والبحرين، والكويت، ومصر. لأول مرة في المنطقة، تتيح بطاقة سعادة HappyYOÜ مزايا إضافية بالإضافة إلى المبلغ القابل للاسترداد على البطاقة، مما يوفر قيمة إضافية للعملاء. هذه هي أول بطاقة هدايا إلكترونية متعددة العلامات التجارية في المنطقة، توفر حرية الاختيار لمستخدمينا.

هلّا أطلعتمونا على بعض اللاعبين الرئيسيين الذين تعملون معهم، وكيف يستفيدون من خدماتكم؟

سعياً تجاه مهمتنا لتمكين التجار من خلال خلق و نشر العملة ذات العلامات التجارية في المنطقة ، فقد قمنا بالتكامل المباشر مع أكثر من 700 علامة تجارية إقليمية رئيسية ، بما في ذلك Carrefour و Jarir Bookstore و Lulu Hypermarkets و Ikea و Amazon و Noon و SHEIN و Centrepoint وربطها مع شبكتنا الفريدة التي تضم أكثر من 2000 عميل بما في ذلك البنوك الكبرى وشركات الاتصالات والشركات الكبرى بما في ذلك ساب بنك ، بنك أبوظبي الأول ، بنك أبوظبي التجاري ، البنك الوطني السويسري ، اتصالات ، تصنيع ، صافولا ، S-Chem ، أدنوك على سبيل المثال لا الحصر وأكثر من مليوني مستخدم. نحن نشكل مستقبل العملات ذات العلامات التجارية في المنطقة.