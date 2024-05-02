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اتفاق بين يونيفرسال ميوزيك وتيك توك.. عودة تايلور سويفت

بدأت يونيفرسال ميوزيك جروب في سحب موسيقاها من تيك توك في الأول من فبراير/شباط بعد انتهاء العقد القديم.

فريق التحرير by فريق التحرير

وقعت يونيفرسال ميوزيك جروب صفقة مع تطبيق تيك توك ستشهد عودة قائمة الفنانين الخاصة بها والتي تشمل تايلور سويفت ودريك وأوليفيا رودريجو إلى مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الذين يزيد عددهم عن مليار مستخدم.

بدأت يونيفرسال ميوزيك جروب في سحب موسيقاها من تيك توك في الأول من فبراير/شباط بعد انتهاء العقد القديم.

تيك توك

مخاوف الذكاء الاصطناعي

والجدير بالذكر أن الصفقة ستعالج المخاوف التي لدى يونيفرسال ميوزيك جروب وفنانيها بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يونيفرسال ميوزيك وتيك توك

جاء في بيان صحفي يعلن عن الصفقة: “ستعمل تيك توك ويونيفرسال ميوزيك جروب معا لضمان أن يؤدي تطوير الذكاء الاصطناعي عبر صناعة الموسيقى إلى حماية الفن البشري والاقتصاد الذي يتدفق إلى هؤلاء الفنانين وكتاب الأغاني”.

وقال البيان الذي نقله موقع “theverge” التقني: “يلتزم تيك توك أيضا بالعمل مع يونيفرسال ميوزيك جروب لإزالة الموسيقى غير المصرح بها التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من المنصة، بالإضافة إلى أدوات لتحسين إسناد الفنان وكاتب الأغاني.”

حقبة جديدة من الإبداع الموسيقي

وقال أولي أوبرمان، الرئيس العالمي لتطوير أعمال الموسيقى في تيك توك: “يسعدنا أن نرحب بعودة يونيفرسال ميوزيك جروب إلى تيك توك، على وجه الخصوص، سنعمل معا للتأكد من تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لتمكين حقبة جديدة من الإبداع الموسيقي ومشاركة المعجبين مع حماية الإبداع البشري”.

تتضمن الصفقة أيضا “فرصا جديدة لتحقيق الدخل” تنبع من قدرات التجارة الإلكترونية المتنامية لتيك توك.

ويلتزم تيك توك أيضا بمواصلة بناء الأدوات لمساعدة الفنانين على الاستفادة بشكل أفضل من المنصة في مجالات مثل التحليلات وحجز التذاكر المتكاملة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...