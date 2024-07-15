“ألفابت” في محادثات للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني “ويز” مقابل 23 مليار دولار

دخلت شركة “ألفابت”، في محادثات للاستحواذ على شركة “ويز” وذلك في صفقة ضخمة قد تصل قيمتها إلى 23 مليار دولار، وفقاً لبلومبرغ.

وتعد هذه الصفقة المحتملة، التي لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها بعد، أكبر عملية استحواذ لشركة “ألفابت” على الإطلاق، وتشير إلى التزامها بتعزيز مكانتها في مجال الأمن السيبراني وتقديم حلول أمنية متقدمة لعملائها.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن أوقفت “ألفابت” مؤخرا جهودها للاستحواذ على شركة “هوب سبوت” لإدارة علاقات العملاء.

وتعزى ضخامة صفقة “ويز” المحتملة إلى قيمة شركة “ويز” في مجال الأمن السيبراني، حيث أصبحت حماية البيانات والشبكات من أهم الأولويات في عالمنا الرقمي.

ولكن، قد تواجه “ألفابت” بعض التحديات في إتمام هذه الصفقة نظراً للتدقيق المتزايد من قبل الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ الكبيرة التي تقوم بها الشركات التقنية العملاقة.