بقيادة ” في إم إس” السعودية..  “وفرها” تنهي جولة تمويل تأسيسية

قادت مسرعة الأعمال السعودية فاليو ميكرز ستوديو “في إم إس”، جولة تمويل تأسيسية مكونة من 7 أرقام لصالح شركة “وفرها” (WAFFARHA)، المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

ولم يذكر البيان الصحفي لشركة “وفرها“، الذي أعلن عن الصفقة، معلومات حول هيكل التمويل، أو الحصة التي جمعتها شركة “في إم إس”، أو عملة المبلغ الذي تم جمعه.

وتمتلك عملاق التكنولوجيا المالية “فوري” حصة قدرها 30% في شركة “WAFFARHA”.

من المتوقع أن تساعد هذه الشراكة الاستراتيجية، الشركة الناشئة على التوسع في السعودية، إلى جانب التمكن من جذب المستهلكين من خلال إطلاق الحملات التسويقية المشوقة.

إلى أين ستوجه شركة “وفرها” التمويل؟

تخصص شركة “WAFFARHA”، التمويل لتنفيذ استراتيجية التوسع الخاصة بالشركة في السعودية، إلى جانب تنمية فريق عملها، وتحسين عروضها التكنولوجية.

وتعد “وفرها” منصة إلكترونية تقدم تخفيضات في الأسعار للعديد من المنتجات، والخدمات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والترفيه والصحة والجمال والضيافة.

وتتعامل المنصة مع أكثر من ألف تاجر، و3 آلاف متجر.

وتدير الشركة الناشئة أيضا قطاعا لتعاملات الشركات فيما بينها، إذ تقدم حلول ولاء ذات علامة تجارية بيضاء للشركاء والبائعين.