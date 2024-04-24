فريق التحرير by فريق التحرير

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بقيادة ” في إم إس” السعودية..  “وفرها” تنهي جولة تمويل تأسيسية

شركة “وفرها” الناشئة المصرية، سوف تخصص التمويل الجديد الذي جمعته في التوسع بالسعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير
بقيادة " في إم إس" السعودية.. "وفرها" تنهي جولة تمويل تأسيسية
بقيادة " في إم إس" السعودية.. "وفرها" تنهي جولة تمويل تأسيسية

قادت مسرعة الأعمال السعودية فاليو ميكرز ستوديو “في إم إس”، جولة تمويل تأسيسية مكونة من 7 أرقام لصالح شركة “وفرها” (WAFFARHA)، المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

ولم يذكر البيان الصحفي لشركة “وفرها“، الذي أعلن عن الصفقة، معلومات حول هيكل التمويل، أو الحصة التي جمعتها شركة “في إم إس”، أو عملة المبلغ الذي تم جمعه.

بقيادة " في إم إس" السعودية..  "وفرها" تنهي جولة تمويل تأسيسية

وتمتلك عملاق التكنولوجيا المالية “فوري” حصة قدرها 30% في شركة “WAFFARHA”.

من المتوقع أن تساعد هذه الشراكة الاستراتيجية، الشركة الناشئة على التوسع في السعودية، إلى جانب التمكن من جذب المستهلكين من خلال إطلاق الحملات التسويقية المشوقة.

إلى أين ستوجه شركة “وفرها” التمويل؟

بقيادة " في إم إس" السعودية..  "وفرها" تنهي جولة تمويل تأسيسية

تخصص شركة “WAFFARHA”، التمويل لتنفيذ استراتيجية التوسع الخاصة بالشركة في السعودية، إلى جانب تنمية فريق عملها، وتحسين عروضها التكنولوجية.

وتعد “وفرها” منصة إلكترونية تقدم تخفيضات في الأسعار للعديد من المنتجات، والخدمات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والترفيه والصحة والجمال والضيافة.

وتتعامل المنصة مع أكثر من ألف تاجر، و3 آلاف متجر.

وتدير الشركة الناشئة أيضا قطاعا لتعاملات الشركات فيما بينها، إذ تقدم حلول ولاء ذات علامة تجارية بيضاء للشركاء والبائعين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...