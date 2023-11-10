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وزير الاستثمار: منح 180 ترخيص مقرٍ للشركات الإقليمية بالسعودية

نظرا للأوضاع الحالية بالشرق الأوسط و أوروبا و آسيا، فإن المملكة تعتبر الوجهة الأفضل للاستثمار، في ظل وجود حوافز جيدة للشركات الراغبة في وجود مقرات إقليمية لها.

فريق التحرير by فريق التحرير

نجحت السعودية في نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض متجاوزة المستهدف المخطط له قبل عام 2024، بجانب الحوافز المقدمة للشركات.

حيث وصل عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في المملكة 180 شركة حتى نوفمبر الجاري، متجاوزة العدد المستهدف لها والبالغ 160 شركة.

وقال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في المملكة تجاوز العدد المستهدف البالغ 160 شركة.

وأشار وزير الاستثمار خلال مؤتمر «بلومبرغ للاقتصاد الجديد»، إلى أن معدل حصول الشركات على تراخيص لمقارها الإقليمية يصل إلى 10 شركات أسبوعيًا، وتضم القائمة مصارف وشركات صناعية.

يناير موعد نهائي للشركات لنقل مقارها الإقليمية للرياض أو خسارة التعاقدات



وكانت المملكة قد اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية اعتبارًا من 1 يناير 2024.

وقال الفالح «إنه بالنظر إلى الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فإن المملكة تعتبر الوجهة الأفضل للاستثمار، ووجود حوافز جيدة للشركات الراغبة في وجود مقرات إقليمية لها.

وكانت المملكة قد اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية اعتبارًا من 1 يناير 2024.

وقال الفالح «إنه بالنظر إلى الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فإن المملكة تعتبر الوجهة الأفضل للاستثمار، ووجود حوافز جيدة للشركات الراغبة في وجود مقرات إقليمية لها.

ومنها منح التأشيرات حسب حاجة الشركة والسماح بعمل الزوجة أو الزوج القادمة تحت إقامة الزوج أو الزوجة وتمديد العمر القانوني لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة.

والمقرات الإقليمية هي مقرات لشركات متعددة الجنسيّات أنشأت وفقا لأحكام القوانين بالمملكة بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...