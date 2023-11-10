وزير الاستثمار: منح 180 ترخيص مقرٍ للشركات الإقليمية بالسعودية

نجحت السعودية في نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض متجاوزة المستهدف المخطط له قبل عام 2024، بجانب الحوافز المقدمة للشركات.

حيث وصل عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في المملكة 180 شركة حتى نوفمبر الجاري، متجاوزة العدد المستهدف لها والبالغ 160 شركة.



وقال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في المملكة تجاوز العدد المستهدف البالغ 160 شركة.



وأشار وزير الاستثمار خلال مؤتمر «بلومبرغ للاقتصاد الجديد»، إلى أن معدل حصول الشركات على تراخيص لمقارها الإقليمية يصل إلى 10 شركات أسبوعيًا، وتضم القائمة مصارف وشركات صناعية.





وكانت المملكة قد اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية اعتبارًا من 1 يناير 2024.



وقال الفالح «إنه بالنظر إلى الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فإن المملكة تعتبر الوجهة الأفضل للاستثمار، ووجود حوافز جيدة للشركات الراغبة في وجود مقرات إقليمية لها.



وكانت المملكة قد اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية اعتبارًا من 1 يناير 2024.



وقال الفالح «إنه بالنظر إلى الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فإن المملكة تعتبر الوجهة الأفضل للاستثمار، ووجود حوافز جيدة للشركات الراغبة في وجود مقرات إقليمية لها.



ومنها منح التأشيرات حسب حاجة الشركة والسماح بعمل الزوجة أو الزوج القادمة تحت إقامة الزوج أو الزوجة وتمديد العمر القانوني لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة.



والمقرات الإقليمية هي مقرات لشركات متعددة الجنسيّات أنشأت وفقا لأحكام القوانين بالمملكة بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط.

كما اجتمعت بسعادة بينغ تشيونغ بون رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري، حيث ناقشنا المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها بلدانا، وما شهدته البيئة الاستثمارية في المملكة من تطويرٍ وتمكين للمستثمرين من القطاع الخاص، وسبل تشجيع الشركات من الجانبين لاغتنام الفرص التي يوفرها البلدان. pic.twitter.com/1w8RirlEst — خالد الفالح | Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) November 8, 2023