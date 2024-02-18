حققت شركة بيركشاير هاثاواي، الذي يرأس مجلس إدارتها الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، رقما قياسيا جديدا خلال الأسبوع المنقضي، حينما أغلقت أسهم الشركة من الفئة “أ” فوق 600 ألف دولار، وهو أغلى سهم بالعالم.

تعد مجموعة وارن بافيت الآن سابع أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، حيث يتم تداولها عند تقييم يقترب من 880 مليار دولار، مما يجعلها على بعد 120 مليار دولار فقط من حاجز التريليون دولار.

ويعتبر “بافيت” سابع أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ135 مليار دولار، أكبر مساهم في شركة بيركشاير هاثاواي التي أصبحت تتنافس مع لشركة إيلي ليلي، العاملة في قطاع الدواء، على لقب أول شركة أمريكية تدخل نادي التريليون دولار من خارج قطاع التكنولوجيا.

هي شركة دواء أمريكية عالمية، يقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس بولاية إنديانا في الولايات المتحدة الآن مع لتصبح أول شركة أمريكية بقيمة تريليون دولار ليست شركة تكنولوجيا.

تبلغ القيمة السوقية لشركة إيلي ليلي حوالي 742.4 مليار دولار، التي يفصلها نحو 257 مليار دولار عن الوصول لنادي التريليون دولار.

رحلة استحواذ وارن بافيت على بيركشاير هاثاواي منذ 59 عاما

بدأت رحلة استحوذ الملياردير الأمريكي وارن بافيت على شركة بيركشاير هاثاواي في عام 1965، عندما كان سعر سهمها يتداول بنحو 19 دولارًا للسهم الواحد.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع السهم بنسبة 3215,489% ليصل إلى نحو 610,962 دولارًا يوم الجمعة، وقاوم “بافيت” طوال الوقت تقسيم الأسهم.

وبدلا من ذلك، قدمت بيركشاير هاثاواي أسهم الفئة “ب” منخفضة السعر في عام 1996. في ذلك الوقت، كان تداول أسهم الفئة أ يزيد قليلا عن 30 ألف دولار، في حين بدأ تداول أسهم الفئة “ب” بسعر 1 إلى 30 من السعر، أي حوالي 1000 دولار.

اليوم، يتم تداول أسهم الفئة ب في بيركشاير بما يزيد قليلاً عن 400 دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقسيم الأسهم في عام 2010 بعد شراء بيركشاير لمشغل السكك الحديدية BNSF.

وكان سبب إصرار “بافيت” على عدم تقسيم أسهم الفئة “أ”، هو سعيه لجذب مستثمرين ذوي جودة عالية في الشراء والاحتفاظ والذين يركزون بشكل أكبر على النمو على المدى الطويل واستدامة الأعمال بدلاً من مستوى سعر السهم.

في اجتماع المساهمين عام 1995، قال بافيت إن تقسيم السهم من المرجح أن يجذب المستثمرين على المدى القصير الذين ليس لديهم سوى القليل من المعرفة حول الأعمال الأساسية.

وقال بافيت: “أعلم أنه إذا كان لدينا شيء يكون من الأسهل بكثير على أي شخص شرائه بمبلغ 500 دولار، فسنجعل عددًا هائلاً من الأشخاص يشترونه الذين ليس لديهم أدنى فكرة عما يفعلونه”.

كان آخر سعر وصلت إليه أسهم بيركشاير هاثاواي من الفئة أ في مارس 2022، عندما تجاوز السهم عتبة 500 ألف دولار.

ومنذ ذلك الحين، جمعت شركة بيركشاير هاثاواي ما يقرب من 30% من أسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم واشترت شركة التأمين أليغاني مقابل 11.6 مليار دولار.

وتضخمت المحفظة الاستثمارية للشركة إذا كانت الأسهم الفردية إلى ما يقرب من 350 مليار دولار، وفيما يلي أحدث تداولات المحفظة التي قامت بها شركة بيركشاير هاثاواي خلال الربع الرابع من عام 2023.

استحواذات شركة بافيت

كشف تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات، يوم الأربعاء الماضي، إن شركة “بافيت” رفعت حصتها في 3 شركات، وخرجت من 4 مراكز.

ورفعت الشركة حصتها في شركة شيفرون بنسبة 14% في الربع الأخير، وضاعفت حصتها في شركة سيريوس إكس إم SiriusXM، بأكثر من 4 أضعاف لتصل إلى أكثر من 40 مليون سهم، بقيمة 220 مليون دولار في نهاية العام، وأضافت إلى مركزها في شركة أوكسيدنتال بتروليوم Occidental Petroleum الأمريكية.

وخفضت مجموعة بافيت حصتها في شركة باراماونت جلوبال بنسبة 32% وفي شركة HP بنسبة 78%. كما باعت أيضًا ممتلكاتها في شركة الإنشاءات المنزلية DR Horton وشركة التأمينMarkel وشركة StoneCo وشركة التأمين Globe Life بالكامل.

وفي الربع الثالث فقط، خرجت من العديد الشركات مثل جنرال موتورز وبروكتر آند جامبل التي كانت تمتلكها لأكثر من عقد من الزمن.