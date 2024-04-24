البيع القسري أو الحظر.. هل يوقع بايدن قانون تيك توك؟

أقر مجلس الشيوخ تشريعا من شأنه أن يجبر الشركة الأم لتطبيق تيك توك ومقرها الصين على بيع منصة التواصل الاجتماعي تحت تهديد الحظر.

الخطوة التي وصفت بأنها مثيرة للجدل من قبل المشرعين الأمريكيين من المتوقع أن تواجه تحديات قانونية وتعطل حياة منشئي المحتوى الذين يعتمدون على التطبيق في توفير دخل مادي.

وينتقل الأمر الآن إلى الرئيس جو بايدن، الذي قال في بيان بعد إقراره مباشرة إنه سيوقعه.

مهلة 9 أشهر

يمدد التشريع المعدل الموعد النهائي، مما يمنح بايت دانس الشركة الأم لتيك توك 9 أشهر لبيع تيك توك، وتمديدا محتملا لمدة 3 أشهر إذا كانت عملية البيع جارية.

سيمنع مشروع القانون أيضا الشركة من التحكم في سرية الخوارزمية التي تغذي مقاطع الفيديو للمستخدمين بناء على اهتماماتهم.

ويأتي إقرار التشريع تتويجا لمخاوف طويلة الأمد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن بشأن التهديدات الصينية وملكية تيك توك، الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

لسنوات، أعرب المشرعون ومسؤولو الإدارة عن مخاوفهم من أن السلطات الصينية قد تجبر بايت دانس على تسليم بيانات المستخدم الأمريكية، أو التأثير على الأمريكيين من خلال الترويج لمحتوى معين على تيك توك.

وجهة نظر المعارضة

ويقول معارضو مشروع القانون إن الحكومة الصينية يمكنها بسهولة الحصول على معلومات عن الأمريكيين بطرق أخرى، بما في ذلك من خلال وسطاء البيانات التجارية الذين يتاجرون بالمعلومات الشخصية.

يقول العديد من معارضي حظر تيك توك بأن أفضل طريقة لحماية المستهلكين الأمريكيين هي من خلال تنفيذ قانون فيدرالي شامل لخصوصية البيانات يستهدف جميع الشركات بغض النظر عن أصلها.

ويشيرون أيضا إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة عامة تظهر أن تيك توك تشارك معلومات المستخدم الأمريكية مع السلطات الصينية، أو أن المسؤولين الصينيين قد تلاعبوا بخوارزمياتها.

قالت الصين سابقا إنها ستعارض البيع القسري لتيك توك، وأشارت إلى معارضتها هذه المرة. وتقوم تيك توك، التي طالما أنكرت أنها تمثل تهديدا أمنيا، بإعداد دعوى قضائية لمنع التشريع.

وفقا لأسوشيتد برس، كتب مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في تيك توك للأمريكتين، في مذكرة أُرسلت إلى الموظفين: “في مرحلة التوقيع على مشروع القانون، سننتقل إلى المحاكم لتقديم طعن قانوني”.

وكتب بيكرمان: “هذه هي البداية، وليست النهاية لهذه العملية الطويلة”.

تجربة سابقة لتيك توك

وقد شهدت الشركة بعض النجاح في الطعون أمام المحاكم في الماضي، لكنها لم تسعى أبدا إلى منع دخول التشريعات الفيدرالية حيز التنفيذ.

في نوفمبر/تشرين الثاني، منع قاض فيدرالي قانون ولاية مونتانا الذي من شأنه حظر استخدام تيك توك في جميع أنحاء الولاية بعد رفع دعوى قضائية ضد الشركة و5 من منشئي المحتوى الذين يستخدمون المنصة.

قبل ذلك بثلاث سنوات، منعت المحاكم الفيدرالية أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر تيك توك بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية على أساس أن الأمر ينتهك حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة.

ثم توسطت إدارة ترامب في صفقة حصلت فيها شركتا أوراكل وول مارت الأمريكيتان على حصة كبيرة في تيك توك، لكن البيع لم يتم.

ويقول ترامب، الذي يترشح للرئاسة مرة أخرى هذا العام، إنه يعارض الحظر المحتمل.

منذ ذلك الحين، يجري تيك توك مفاوضات حول مستقبله مع لجنة الاستثمار الأجنبي السرية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية مكلفة بالتحقيق في صفقات الشركات لمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وفي الوقت نفسه، يحاول منشئو محتوى تيك توك الذين يعتمدون على التطبيق إسماع أصواتهم. حيث تجمع بعض المبدعين أمام مبنى الكابيتول للتحدث علنا ضد مشروع القانون وحملوا لافتات كتب عليها “أنا واحد من 170 مليون أمريكي على تيك توك”.