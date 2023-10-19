هل سترتفع رسوم الاشتراك في نتفليكس ؟

تواجه شركة نتفليكس تحديات متزايدة. فبعد سنوات من النمو السريع، أصبحت الشركة تواجه منافسة أكثر حدة من خدمات البث التدفقي الأخرى، مثل أمازون برايم فيديو وHBO Max. كما تواجه الشركة تحديا آخر في شكل مشاركة كلمات المرور، والتي تعد مصدرا رئيسيا للدخل.

و أعلنت نتفليكس، أن أعداد مشتركي خدماتها زاد بنسبة 11 بالمئة تقريباً، وزادت أسعار الاشتراكات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى إطلاق فئة أرخص مدعومة بالإعلانات.

وأشارت أنها سترفع سعر الاشتراك بالفئة الأساسية من خدمتها في الولايات المتحدة إلى 11,99 دولاراً شهرياً، فيما سعر حزمتها المميزة premium plan سيصبح 22,99 دولاراً، مع “تعديلات” مشابهة متوقعة في أسعار الاشتراكات في بريطانيا وفرنسا.

وقالت نتفليكس في الرسالة الموجهة إلى المساهمين “على الرغم من أننا أوقفنا زيادات الأسعار مؤقتاً في الغالب مع طرحنا للمشاركة المدفوعة في الحسابات… وبينما نقدم قيمة أكبر لأعضائنا، نطلب منهم أحياناً دفع المزيد من المال قليلاً”.

وأكدت في تقرير أرباحها إن عروضها الناشئة المدعومة بالإعلانات تكتسب زخماً، مع زيادة عدد المستخدمين بنسبة 70 بالمئة تقريباً خلال الربع الفائت.

وأعلنت نتفليكس عن أرباح قدرها 1,68 مليار دولار من إجمالي إيرادات بلغت 8,5 مليار دولار في هذا الربع، متجاوزة توقعات السوق.

وقالت صوفي لوند ييتس، كبيرة محللي الأسهم في هارغريفز لانسداون، “بشكل عام، تعمل الإدارة جاهدة للحصول على آخر قرش ممكن من قاعدة المشتركين المتاحة، ولكن عندما يبدأ هذا المورد في النفاد، سيكون من المهم أن نفهم بالضبط مدى نجاح المرحلة التالية من النمو”.

وفي مايو، وسّعت المجموعة حملتها على المستخدمين الذين يشاركون كلمات المرور مع أشخاص لا يعيشون معهم تحت سقف واحد، في ظل سعيها إلى تعزيز الإيرادات.

ولاستقطاب المستخدمين الذين اعتادوا الإفادة من الخدمة مجاناً، قدمت نتفليكس حسابات “استئجار” أو “مشاركة”، يمكن فيها للمشتركين إضافة مشاهدَين إضافيَّين بسعر أعلى، أو نقل ملفات تعريف المشاهدة إلى حسابات جديدة.

وفي محاولة منفصلة لتحقيق إيرادات، أطلقت نتفليكس عرضاً مدعوماً بالإعلانات في الوقت نفسه تقريباً الذي بدأت فيه الحملة، وألغت لاحقاً خطتها الخالية من الإعلانات بأقل سعر.

وتبلغ كلفة الاشتراك بالفئة الأرخص، المدعومة بالإعلانات، والتي جرى إطلاقها في أواخر العام الماضي، 7 دولارات شهرياً.

وصدر تقرير الأرباح في وقت تشهد فيه نتفليكس وغيرها من شركات صناعة الأفلام والتلفزيون توقفاً في الإنتاج بسبب إضراب الممثلين في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”نتفليكس” تيد سيراندوس، خلال عرض للأرباح “نحن ملتزمون بشكل مذهل وكامل بإنهاء هذا الإضراب”.

وأضاف “إن القطاع ومجتمعاتنا والاقتصاد كلها تتضرر، لذا نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق يحترم جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن”.