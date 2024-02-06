فريق التحرير by فريق التحرير

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نيوم تطلق مشروعًا ضخمًا لإنشاء أكبر مفرخة أسماك في الشرق الأوسط

يهدف المشروع، الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إنشاء مفرخة أسماك بطاقة استيعابية تبلغ 42 مليون إصبعية سمكية.

فريق التحرير by فريق التحرير
نيوم

أعلنت نيوم، التنمية الإقليمية المستدامة في شمال غرب المملكة، عن تأسيس شركة توبيان للاستزراع المائي بالتعاون مع شركة أسماك تبوك.

يهدف المشروع، الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إنشاء مفرخة أسماك بطاقة استيعابية تبلغ 42 مليون إصبعية سمكية، بالإضافة إلى مرافق لإنتاج الأسماك الزعنفية بطاقة 20 ألف طن سنويًا.

وخلال المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية (SIMEC 2024) في الرياض، تم الكشف عن الاتفاقية الاستراتيجية التي تُؤكد على دور شركة توبيان للاستزراع المائي في تطوير قطاع الاستزراع المائي على الصعيدين المحلي والإقليمي.

نيوم

وأكد نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، على أهمية المشروع في تنفيذ حلول مبتكرة لتعزيز قطاعات الصناعة الرئيسية والحد من الآثار البيئية، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة أسماك تبوك يُجسد دور التعاون في تحقيق أهداف نيوم في إعادة تعريف الأعمال وتحقيق الأهداف الوطنية للمملكة.

وأشار الدكتور علي الشيخي، المشرف العام على الثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن مشروع توبيان يُعزز من تطوير منظومة الاستزراع المائي في المملكة، ويُساهم في تحقيق خطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية.

وختاماً، أعرب ناصر بن علي الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة أسماك تبوك، عن سعادته بالعمل على هذا المشروع المشترك مع نيوم، مؤكداً على التزام شركة أسماك تبوك بتطوير تقنيات الجيل القادم لوضع شركة توبيان للاستزراع في طليعة التنمية المستدامة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...