فريق التحرير by فريق التحرير

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نوكيا تعلن عن استحواذها على شركة إينفيرنا الأمريكية مقابل 3.2 مليارات دولار

سعر سهم إينفيرنا بموجب الصفقة سيصل إلى 6.65 دولارات، بزيادة نسبتها 37% عن متوسط قيمته خلال 180 يومًا من التداول.

فريق التحرير by فريق التحرير
نوكيا

أعلنت شركة نوكيا، اليوم عن استحواذها على شركة إينفيرنا الأمريكية لمعدات الاتصالات البصرية مقابل 2.3 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك ديون إينفيرنا.

ووفقًا للبيان الصادر عن نوكيا، فإن سعر سهم إينفيرنا بموجب الصفقة سيصل إلى 6.65 دولارات، بزيادة نسبتها 37% عن متوسط قيمته خلال 180 يومًا من التداول.

وحسبما ورد على وكالة بلومبرغ، ذكر البيان أن 70% من قيمة الصفقة سيتم تسديدها نقدًا، بينما سيتم تغطية الباقي من خلال أسهم نوكيا.

نوكيا

وتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم إينفيرنا قد ارتفع بنسبة 15% خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مما أدى إلى زيادة القيمة السوقية للشركة إلى 1.2 مليار دولار.

وتوفر إينفيرنا، ومقرها كاليفورنيا، أجهزة وبرمجيات الاتصالات لشركات الهاتف المحمول وشركات الإنترنت والحكومات، وغيرها من العملاء، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني للشركة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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