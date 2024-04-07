شراكة جديدة لتوفير منتجات حليب الإبل “نوق” في السعودية

أعلنت شركة سواني، التابعة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع تطبيق “مرسول”، واحد من أكبر منصات التوصيل في المملكة العربية السعودية.



وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توفير منتجات حليب الإبل “نوق” عبر التطبيق للزبائن في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وغيرها من مناطق المملكة، والتوسع في سوق منتجات الألبان الطبيعية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة سواني لتعزيز تجربة العملاء ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز قطاع منتجات حليب الإبل في المملكة. وتهدف أيضًا إلى رفع الوعي حول الثقافة والتراث المترتبطين بالإبل كجزء أساسي من التراث الوطني.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف النهائي من هذه الشراكة هو بناء علاقة مستدامة تسمح بتوفير منتجات عالية الجودة من حليب الإبل “نوق” في الأسواق المحلية والإقليمية، مع آفاق واعدة لدخول الأسواق العالمية في المستقبل.

من المقرر أن يبدأ توفر منتجات حليب الإبل “نوق” عبر تطبيق “مرسول” في وقت قريب، حيث سيستفيد العملاء من سهولة الوصول إلى هذه المنتجات عبر وسيلة توصيل موثوقة ومواكبة للتطورات التكنولوجية.

سعداء بالإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة #سواني وتطبيق @AppMrsool، والتي تهدف لتعزيز تواجد منتجات حليب الإبل @NougSaudi في الأسواق المحلية وتوسيع دائرة الوصول إلى المستهلكين في المملكة العربية السعودية. pic.twitter.com/GeIFoNEHe9 — SAWANI | سواني (@SawaniSaudi) April 4, 2024