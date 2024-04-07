فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inشركاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةالسلعمواصلات

شراكة جديدة لتوفير منتجات حليب الإبل “نوق” في السعودية

الشراكة تهدف لبناء علاقة مستدامة تسمح بتوفير منتجات عالية الجودة من حليب الإبل “نوق” في الأسواق المحلية والإقليمية، والعمل على دخول الأسواق العالمية في المستقبل

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة سواني، التابعة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع تطبيق “مرسول”، واحد من أكبر منصات التوصيل في المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توفير منتجات حليب الإبل “نوق” عبر التطبيق للزبائن في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وغيرها من مناطق المملكة، والتوسع في سوق منتجات الألبان الطبيعية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة سواني لتعزيز تجربة العملاء ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز قطاع منتجات حليب الإبل في المملكة. وتهدف أيضًا إلى رفع الوعي حول الثقافة والتراث المترتبطين بالإبل كجزء أساسي من التراث الوطني.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف النهائي من هذه الشراكة هو بناء علاقة مستدامة تسمح بتوفير منتجات عالية الجودة من حليب الإبل “نوق” في الأسواق المحلية والإقليمية، مع آفاق واعدة لدخول الأسواق العالمية في المستقبل.

من المقرر أن يبدأ توفر منتجات حليب الإبل “نوق” عبر تطبيق “مرسول” في وقت قريب، حيث سيستفيد العملاء من سهولة الوصول إلى هذه المنتجات عبر وسيلة توصيل موثوقة ومواكبة للتطورات التكنولوجية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...