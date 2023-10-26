فريق التحرير by فريق التحرير

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يناير موعد نهائي للشركات لنقل مقارها الإقليمية للرياض أو خسارة التعاقدات

نقل المكاتب الإقليمية إلى السعودية اعتباراً من مطلع عام 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي.

فريق التحرير by فريق التحرير

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل شهر يناير وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.


وأضاف الجدعان، أنه لم يبحث المناقشات حول الانضمام لمجوعة دول “بريكس” على أي محمل سياسي، وذلك لأن الأمر مسألة سياسية.


وأشار وزير المالية إلى أن المملكة العربية السعودية، ستعلن ما إذا كانت ستقبل دعوة التكتل إليه والموعد، وفق «العربية».

وكانت المملكة قررت في فبراير (شباط) من عام 2021 إيقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقيم مكاتبها الإقليمية خارج المملكة، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية العاصمة الرياض 2030.

وقال مصدر مسؤول حينها إن السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، مشيراً إلى أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأوضح أن ذلك «لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الحالي 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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