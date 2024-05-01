نتائج قوية لأمازون.. 143.31 مليار دولار إيرادات في الربع الأول من 2024

أعلنت أمازون اليوم الأربعاء عن نتائج قوية للربع الأول، مدفوعة بالنمو في وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها وأموال الإعلانات الجديدة من خدمة بث الفيديو Prime Video.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة ومقرها سياتل إنها حققت إيرادات بقيمة 143.31 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل 10.43 مليار دولار، أو 98 سنتا للسهم، وهذا يفوق توقعات محللي وول ستريت بـ84 سنتا للسهم، وفقا لـFactSet.

وقال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، في بيان: “لقد كانت بداية جيدة لهذا العام في جميع أنحاء العمل، ويمكنك أن ترى ذلك في تحسينات تجربة العملاء والنتائج المالية”.

أمازون.. أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت

حقق أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في البلاد نتائج أفضل من المتوقع لفترة التسوق أثناء العطلات، عندما شهد إنفاقا استهلاكيا قويا مدعوما بالخصومات والشحن الأسرع.

عقدت أمازون حدث خصم آخر في أواخر شهر مارس/أذار، قبل نهاية الربع الأول مباشرة.

وفقا لأسوشيتد برس، استمر الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في النمو على الرغم من ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف الاقتراض الناتجة عن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. تباطأ اقتصاد البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، لكن التوظيف ظل قويا أيضا.

انخفاض الإنفاق في أوروبا

قال بريان أولسافسكي، المدير المالي لشركة أمازون، في اتصال مع الصحفيين، إن عملاء أمازون في الولايات المتحدة “يفكرون كثيرا” بشأن إنفاقهم. وأشار إلى أن المستهلكين يبحثون عن الصفقات ويتداولون بسعر منخفض، وأن الشركة تشهد “بشكل خاص” انخفاض الإنفاق في أوروبا.

وبصرف النظر عن أعمال التجزئة الأساسية، قالت أمازون إن مبيعات الربع الأول في وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها، Amazon Web Services، بلغت 25.04 مليار دولار، بزيادة 17% عن نفس الفترة من العام الماضي.

لقد كانت شركة AWS، التي معظم عملائها من الشركات، حجر الزاوية في استراتيجية أمازون في سباق الذكاء الاصطناعي التنافسي بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

وشهدت الوحدة تباطؤا في النمو العام الماضي حيث خفضت الشركات التكاليف وسط مخاوف بشأن الاقتصاد. ومع ذلك، تستخدم أمازون عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للتراجع عن هذا الاتجاه وجذب المزيد من الشركات إلى أعمالها السحابية.

100 مليار دولار من الذكاء الاصطناعي

وقال جاسي إن قدرات الذكاء الاصطناعي أعادت تسريع معدل نمو AWS وهي الآن في طريقها لتحقيق إيرادات سنوية بقيمة 100 مليار دولار.

قبل ساعات من إصدار أمازون تقرير أرباحها، أعلنت الشركة عن طرح كامل لبرنامج الدردشة الآلي للأعمال الذي يسمى Q والذي تقول إنه يمكن أن يساعد الموظفين على أن يكونوا أكثر إنتاجية في العمل.

وفي الشهر الماضي، أنهت استثمارها بقيمة 4 مليارات دولار في شركة Anthropic الناشئة للذكاء الاصطناعي ومقرها سان فرانسيسكو، وهي منافس لشركة OpenAI المتحالفة مع Microsoft.

تتعاون شركة Anthropic مع شركة Amazon لتطوير ما يسمى بالنماذج الأساسية التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال أولسافسكي إن المبيعات في مجال الإعلانات عبر الإنترنت للشركة ارتفعت أيضًا بنسبة 24%، معظمها مدفوع بالإعلان عن المنتجات المدعومة.

عرض الإعلانات على Prime Video

وقال إن أمازون، التي بدأت عرض الإعلانات على Prime Video في أواخر يناير/كانون الثاني، لديها حاليًا عدد “خفيف” من الإعلانات على خدمة البث مقارنة بالتلفزيون أو موفري البث الآخرين.

وقال أولسافسكي إن الإعلانات، التي يمكن للعملاء تجنبها مقابل رسوم شهرية إضافية قدرها 2.99 دولار، تسير بشكل جيد و”تجذب عددًا من المعلنين الجدد الذين لا يستخدمون حاليًا خدمات أمازون الإعلانية”.

ارتفعت أسهم شركة Amazon.com Inc. بنحو 2% بعد ساعات التداول.

وتقول أمازون إنها تتوقع تحقيق صافي مبيعات يتراوح بين 144 مليار دولار و149 مليار دولار خلال الربع الثاني. ويتوقع المحللون 150.2 مليار دولار، وفقا لـFactSet.