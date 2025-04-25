ميتا تقلّص موظفي Reality Labs وسط خسائر تشغيلية متصاعدة

وسط مساعيها لإعادة تنظيم عملياتها في مجال الواقع الافتراضي والمُعزز، أعلنت شركة ميتا عن تنفيذ جولة جديدة من التسريحات طالت عددًا غير محدد من موظفي قسم Reality Labs، المسؤول عن تطوير تكنولوجيا الواقع الممتد والأجهزة القابلة للارتداء.

تسريحات تشمل وحدة Oculus Studios

قال متحدث باسم الشركة، إن التخفيضات أثرت على عدد غير محدد من الموظفين ضمن Oculus Studios، وهي الوحدة المسؤولة عن تطوير ألعاب ومحتوى نظارات الواقع الافتراضي Quest VR التابعة لميتا، وفقًا لما نشرته شبكة CNBC الأمريكية.

وأوضح المتحدث أن بعض الفرق داخل الاستوديو تشهد تحولات في الهيكل والأدوار، ما انعكس على حجم الفريق، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز كفاءة الاستوديوهات في تطوير تجارب واقع مختلط مستقبلية، مع الحفاظ على تقديم محتوى مميز للجمهور الحالي.

تطبيق Supernatural VR أيضًا ضمن التأثيرات

وأضاف أن تأثر أيضًا موظفون يعملون على تطبيق Supernatural VR الرياضي، وهو تطبيق شهير للتمارين في بيئة واقع افتراضي.

وفي بيان على مجموعة Supernatural على فيسبوك، قالت الشركة أنهم يشعرون بحزن عميق لإعلان أن هذه التغييرات أدت إلى فقدان عدد من أعضاء فريقهم، الموهوبين للغاية، وأن مساهماتهم كانت محورية في تشكيل تجربة الشركة وتطوير التطبيق، وسيكون غيابهم مؤثرًا للغاية.

خلفية مالية وضغوطات مستمرة

وتأتي هذه التسريحات بعد أشهر قليلة من تقليص ميتا 5% من إجمالي قوتها العاملة في فبراير، ضمن جولة تسريحات استهدفت الموظفين الأقل أداءًا.

وكان قد سجل قسم Reality Labs خسائر تشغيلية قُدرت بـ4.97 مليار دولار خلال الربع الأخير، في حين بلغت مبيعاته نحو 1.1 مليار دولار فقط، بحسب نتائج الشركة التي أعلنتها في يناير.

وقد أعلنت ميتا عن أرباحها المالية الأحدث يوم الأربعاء الماضي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول خطط مستقبلية لأقسام الواقع الافتراضي.