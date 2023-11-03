موظفو بيورهيلث يحصدون جوائز التأثير المتعلق بالمبادرات الاجتماعية

احتفت “بيورهيلث”، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بالفائزين في النسخة الثانية من مسابقة “الرواد”، التي حملت عنوان “تأثير الرواد”، في الحفل الختامي الذي أقيم في متحف اللوفر أبوظبي. وتتماشى مبادرة “الرواد” مع رؤية القيادة الرشيدة لدعم الابتكار والمواهب، إذ تعد المبادرة منصة نوعية متخصصة لرعاية الأفكار مع التركيز على الإنسانية والاستدامة والأثر الاجتماعي. وسعياً إلى إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، ركزت نسخة هذا العام على المفاهيم التي تقود التأثير في جميع المجالات المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة.

وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز مستقبل مشرق لدولة الإمارات، وتوفير الرفاه لشعبها. ومن خلال التزامها الراسخ بالتغيير الإيجابي، توفر مبادرة “تأثير الرواد” بيئة داعمة للحلول المبتكرة التي تمهد الطريق لعالم مستدام، ليس فقط في دولة الإمارات، بل في العالم أجمع.

واحتفى الحفل الختامي بخمسة فائزين تم اختيارهم من بين 2100 مشارك، واستندت لجنة التحكيم إلى خمسة معايير هم الكفاءة التشغيلية، والأثر الاجتماعي والاقتصادي، والتميز في النتائج السريرية ومخرجات الجودة، واعتماد التكنولوجيا أو الابتكار، والفكرة المبتكرة.

وضمت لجنة التحكيم قادة بارزين من بينهم نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ “مؤسسة الإمارات”، وفرحان مالك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “بيورهيلث”، وقامت اللجنة بمنح المشاريع الفائزة من مجموعة “بيورهيلث” جوائز نقدية بالإضافة إلى الجائزة الكبرى سيارة دفع رباعي فاخرة.

وقال أحمد طالب الشامسي: “شهدنا في فعالية الرواد أفراداً يشاركون عملهم الجاد وأفكارهم الخلاقة التي تهدف إلى إيجاد حلول إيجابية وفعالة في مجال الرعاية الصحية. وعلى الرغم من إنها مجرد أفكار حتى الآن، إلا أننا نتطلع إلى تحويلها إلى حلول مبتكرة تعمل على إحداث تغيير مجتمعي إيجابي في المستقبل. ونتقدم بالشكر لجميع العاملين في بيورهيلث ونهنئ الفائزين على مشاركتهم”.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة “بيورهيلث”: “بالنيابة عن إدارة بيورهيلث، أهنئ كل من شارك في مسابقة الرواد والفائزين على أفكارهم المبدعة. ونتبنى في بيورهيلث ثقافة الريادة الشمول والابتكار حيث نشجع جميع زملائنا على التفكير بشكل إبداعي وخلاق. وتوفر مسابقة الرواد فرصة نوعية لعرض ما لدينا من مواهب وأفكار مبتكرة، وتعد منصة هامة لتكريم العمل الجاد والأفكار المتميزة. ونتطلع إلى اعتماد الأفكار الفائزة في عملياتنا قريباً، ومرة أخرى نشكر لجنة التحكيم على انضمامها إلينا وتقييم المشاركات”.

وتعزز المسابقة مكانة “بيورهيلث” كبيئة مفضلة للعمل، وتسلط الضوء على التزامها بدعم الابتكار ورعاية المواهب داخل المجموعة. وتضم محفظة المجموعة المتنوعة أكثر من 25 ألف موظف، وتغطي مجلات واسعة بما في ذلك إدارة المستشفيات، وخدمات المختبرات، والإمدادات الطبية، والمشتريات، والتأمين الصحي، وخدمات التكنولوجيا الصحية.