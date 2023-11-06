“موديز” ترقي تصنيف “بيتك تكافل” إلى “Baa1” مع نظرة مستقبلية مستقرة

قامت وكالة التصنيف موديز، بترقية تقييمها الائتماني لشركة بيتك للتأمين التكافلي “بيتك تكافل”، إلى مستوى Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، من مستوى Baa2.

والتقييم الجديد لشركة “بيتك تكافل”، يعبر عن قدرتها على النمو وتطوير أعمالها ومواجهة المنافسة، ويعكس القوة المالية للتأمين (IFSR) للشركة.

معايير ترقية تصنيف “بيتك تكافل”

ووضعت وكالة “موديز”، في الاعتبار عدة معايير عند ترقية تصنيف الشركة، أولها الأداء المالي القوي، وقوة علامتها التجارية التي تنتسب إلى مجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك”، علاوة على تنوع محفظة أصولها، وامتلاكها أصولا قوية، مع مراعاة الإبقاء على نسبة منخفضة للأصول عالية المخاطر (HRA).

المؤشرات القوية والمتينة للشركة

وأكد قتيبة النصف، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “بيتك تكافل”، أن العامل الأساسي لترقية التصنيف الائتماني للشركة، كان هو المؤشرات القوية والمتينة للشركة، مع زيادة حجم الاحتياطيات عن حجم المتطلبات.

وتابع النصف: إن إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة، زادات إلى 34.3 مليون دينار كويتي عام 2022، مقارنة ب 26.8 مليون عام 2021، فيما بلغ الدخل الصافي، نحو 1.7 مليون في 2022، مقارنة بمليون دينار كويتي عام 2021.

وأوضح، أن من العوامل التي دعمت ترقية التصنيف الائتماني للشركة، هي التنويع القوي للمنتجات والخدمات الخاصة بالشركات والأفراد بشكل متوازن، ما يوفر فرص نمو لأعمال الشركة وإمكاناتها.

وأعرب النصف، عن سعادته بترقية وكالة “موديز” لتصنيف الشركة الائتماني

وأضاف، أن استراتيجية عمل الشركة، هي تقديم فرص تأمينية مبتكرة، توفر تجربة استثنائية لعملائها، تمثل قيمة مضافة لسوق التأمين التكافلي بصفة خاصة، وسوق التأمين الكويتي بصفة عامة.