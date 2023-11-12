موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” أستراليا تتعرض لـ “حادث” إلكتروني أوقف العديد من موانئ البلاد

أصدرت موانئ دبي العالمية “دي بي وورلد أستراليا” بياناً بشأن حادث أمن معلوماتي وقع يوم الجمعة الماضي 10 نوفمبر، حيث قالت الشركة إنها تتعاون حالياً مع خبراء الأمن السيبراني، لمعالجة الموضوع واستعادة عمليات الموانئ التابعة لها في أستراليا على نحو طبيعي.

وأوقف “الحادث” العمليات في محطات الحاويات في ملبورن وسيدني وبريسبين وفريمانتل في غرب أستراليا منذ يوم الجمعة.

موانئ دبي العالمية تحقق

الشركة قالت إن التحقيق مستمر لفهم طبيعة الوصول إلى البيانات وسرقة محتملة لها، وأعربت الشركة عن تفهمها بأن هذه الحادثة قد “تثير المخاوف لدى الشركاء”، وهي تقيم الوضع بجد لمعرفة ما إذا كانت هناك أي معلومات شخصية قد تسربت.

وقد وصفت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل الحادث بأنه “خطير” و “مستمر” في منشور لها على موقع إكس (تويتر سابقاً)، وأضافت الوزيرة أن موانئ دبي العالمية تدير 40% من عمليات تدفق البضائع في البلاد، ما يعطي هذا الحادث تأثير في المستوى الوطني.

The cyber incident at DP World is serious and ongoing.



DP World manages almost 40% of the goods flowing in and out of our country, and this incident is affecting the ports of Melbourne, Fremantle, Botany and Brisbane. — Clare O'Neil MP (@ClareONeilMP) November 12, 2023

هذا وقال منسق الأمن السيبراني الأسترالي دارين غولدي على حسابه في إكس تويتر سابقاً، إن الحكومة تواصل العمل مع موانئ دبي العالمية لحل هذه المشكلة السيبرانية التي أثرت في المستوى الوطني في عمليات عدد من الموانئ.

The Australian Government continues to work with DP World Australia to resolve a nationally significant cyber incident that has affected operations at a number of ports around the country. — National Cyber Security Coordinator (@AUCyberSecCoord) November 12, 2023

الشركة في بيانها قالت إن استعادة عمليات الموانئ على نحو آمن وسليم هو الأولوية القصوى.