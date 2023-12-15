فريق التحرير by فريق التحرير

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من هي أفضل الشركات للعمل في السعودية؟

حصلت روشن على المركز الأول لأافضل أماكن العمل في السعودية تلتها فايزر وجاءت الصناعات البحرية الدولية في المركز الثالث

فريق التحرير by فريق التحرير
روشن تصنف كأفضل مكان للعمل في السعودية عام 2023

احتلت شركة روشن، المطور العقاري لجودة الحياة في المملكة العربية السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، المركز الأول في تصنيف أفضل أماكن العمل لعام 2023 بناء على تقييم ممارسات أفرادها ومسح قياس تجربة الموظف، الذي أجراه برنامج شهادة “أفضل أماكن العمل” السنوي.

وجاءت فايزر السعودية، إحدى الشركات التابعة لشركة الأدوية العالمية، في المركز الثاني، واحتلت شركة الصناعات البحرية الدولية المرتبة الثالثة.

وهنا ترتيب أفضل 10 شركات:

  1. روشن
  2. فايزر السعودية
  3. الصناعات البحرية الدولية
  4. الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية
  5. شركة سواني
  6. مركز الاتصال بالمركز الطبي الدولي
  7. جلوبال فارما
  8. كنان
  9. الرمز
  10. بداية للتمويل العقاري
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...