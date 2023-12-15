من هي أفضل الشركات للعمل في السعودية؟

احتلت شركة روشن، المطور العقاري لجودة الحياة في المملكة العربية السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، المركز الأول في تصنيف أفضل أماكن العمل لعام 2023 بناء على تقييم ممارسات أفرادها ومسح قياس تجربة الموظف، الذي أجراه برنامج شهادة “أفضل أماكن العمل” السنوي.

وجاءت فايزر السعودية، إحدى الشركات التابعة لشركة الأدوية العالمية، في المركز الثاني، واحتلت شركة الصناعات البحرية الدولية المرتبة الثالثة.

وهنا ترتيب أفضل 10 شركات:

روشن فايزر السعودية الصناعات البحرية الدولية الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية شركة سواني مركز الاتصال بالمركز الطبي الدولي جلوبال فارما كنان الرمز بداية للتمويل العقاري